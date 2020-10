El Liberbank recupera a María González para Tenerife

El Liberbank Gijón juega hoy a las 18.00 horas (horario peninsular) en la cancha de La Salud de Tenerife un partido que los aficionados locales podrán seguir por Teledeporte.

Cristina Cabeza recupera a la extremo María González, lesionada hace tres semanas durante la concentración de la selección junior. De dicha cita también volvió lesionada la pivote María Palomo, aunque ya pudo jugar algunos minutos la pasada jornada ante el Morvedre. El Liberbank Gijón lleva dos victorias seguidas y busca la tercera en una cancha que no será fácil, ya que el conjunto tinerfeño ha formado una plantilla de gran potencial, aunque por el momento no está logrando buenos resultados y solo ha sumado un punto. En el equipo canario milita la exjugadora del Liberbank Gijón Leticia Cobo.

La Salud está teniendo serios problemas en defensa y es el equipo que más goles ha encajado, 117, circunstancia de la que se esperan aprovechar las gijonesas, que cuentan en sus filas con las dos máximas goleadoras del grupo "B" de la Liga: Cecilia Cacheda y Aida Palicio con 23 y 22 goles respectivamente.

Por otro lado, en la Liga Iberdrola ya se están produciendo aplazamientos por positivos en algunos equipos. Es el caso del Granollers, que no podrá jugar este fin de semana su partido ante el Elche, o el Aula Valladolid, que también está confinado y no podrá jugar ante el Atlético Guardés, lo que supone que dos de los encuentros más emocionantes de la jornada no se van a disputar.