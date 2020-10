Gijón Playas y Boal aplazan su estreno

El Gijón Playas-La Carbayera y el Boal no pudieron iniciar ayer la Liga de fútbol sala porque la Federación Española de Fútbol suspendió el partido ante la situación creada con el cierre perimetral de Gijón. En el Gijón Playas hay jugadores que viven fuera de la ciudad y el entrenador no sabía si iba a poder contar con ellos o no, mientras que en el Boal tampoco sabían si les dejarían entrar en Gijón.

Los equipos asturianos están ahora pendientes de un posible aplazamiento también de la segunda jornada, decisión que tomará la Federación en los primeros días de esta semana.