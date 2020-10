Tercer partido aplazado del Cuencas Mineras de OK Liga

El partido entre el Cuencas Mineras y el Telecable Gijón programado para el próximo domingo ha quedado aplazado, en principio, para el martes 10 de noviembre. El motivo no es otro que los positivos detectados en el equipo de Pola de Lena que ya le han obligado a aplazar otros dos encuentros, los que debería haber jugado ante el Manlleu y el Cerdanyola. En cuanto las jugadoras superen la cuarentena, el Cuencas Mineras deberá ajustar su calendario para ponerse al día lo antes posible ya que la reglamentación indica que los encuentros aplazados en la primera vuelta deben de disputarse antes de la finalización de la misma.

Los positivos por covid-19 no son el único inconveniente que están sufriendo los clubes asturianos. Por ejemplo, a tres días de viajar a Canarias, para un doble compromiso de la Liga Femenina 2, la presidenta del ADBA, María José Ondina, no se atrevía a comprar los billetes de avión. Las restricciones impuestas por el Gobierno del Principado, que afectan a la movilidad entre comunidades, tienen en vilo al club avilesino y a tantos otros que no saben a qué atenerse. Todos miraban hacia la Dirección General de Deporte, donde Beatriz Álvarez Mesa intentaba que no se paralizase la actividad de clubes que, pese a no tener la consideración de profesionales, mueven dinero.

Algunas federaciones, como la de balonmano, han enviado justificantes a los clubes de categoría nacional para que puedan moverse sin problemas. Por eso el Adesal de Córdoba jugará hoy en el Florida Arena frente al Oviedo BF.