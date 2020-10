José Ángel Ziganda, entrenador del Oviedo, se tomó un tiempo para respirar después de un duelo ante el Logroñés en el que acabó expulsado. Una acción por la que pidió disculpas: “Lo siento muchísimo por las dos tarjetas amarillas y pido disculpas al club porque no he sabido estar a la altura. En ningún momento le he faltado al colegiado, pero en el momento de tensión no tenía que haberle dicho nada. Han sido dos protestas y lo siento muchísimo por mí y por el club”.

El entrenador azul considera que la expulsión de Grippo, como la que sufrió Arribas en el partido que empataron a 1 ante el Albacete, fue “azarosa”: “Quiero pensar que son azarosas, la de Arribas en Albacete es muy gris; la de hoy (por ayer), la de Simone (Grippo), conociéndole, sé que se ha resbalado; pero las imágenes me dicen que quizás fue un poco más fuerte. Son muy azarosas las dos”, zanjó.

Sin entrar a valorar si estuvo o no bien anulado el gol anulado a Arribas al término de la primera parte, el que hubiera supuesto el segundo del Oviedo, sí que reconoció Ziganda que les hizo mucho daño: “Creo que el posible 2-0 nos ha hecho bastante daño, incluso con 10 no hemos estado incómodos en el campo, hemos tenido personalidad, con alguna ocasión buena. Los goles de ellos han sido de estrategia, donde no tenemos por qué acusar el tener un jugador menos”, añadía sobre el partido.

A pesar de la situación del Oviedo, en zona de descenso, Ziganda considera que aún tiene crédito, aunque es consciente de que los resultados mandan en el fútbol: “Soy entrenador y sé que esto depende en muchas ocasiones, en la mayoría, de los resultados y los resultados no están siendo buenos; pero confío en mí y confío aún más en los míos y en el trabajo que estamos realizando”.

En cuanto a la suplencia de Femenías, uno de los jugadores más destacados del equipo en las primeras jornadas, Ziganda la justificó en una decisión de “justicia” con Brazão: “Lo de Femenías decisión de la palabra mía; lo he decidido porque a Gabri lo he vuelto a ver entrenarse muy bien y se lo merecía”.