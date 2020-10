Goles perezosos

El conjunto rojiblanco ha encajado tres de sus cuatro tantos en la primera mitad

Alcorcón y Sporting, además del Lugo, son los únicos equipos de Segunda que hasta la fecha no han conseguido marcar ningún tanto en los primeros 45 minutos del partido. Hoy dos de esos conjuntos se medirán en Santo Domingo con dinámicas opuestas. Mientras los madrileños llegan en puestos de descenso, y con solo dos tantos marcados en seis partidos, el Sporting ha sabido esperar su momento en los partidos para plantarse con ocho tantos marcados y situados en puestos de ascenso directo.

“Es una anécdota. No me quedo con que eso, si no con que el equipo no se descompone y sigue creyendo en el plan del partido. Mantenemos el orden”, explicó ayer David Gallego, entrenador de los rojiblancos, respecto a esta circunstancia.

El Sporting esta temporada, pese a marcar tan tarde, solo se vio en tres ocasiones por debajo en el marcador. En dos de ellas, en Oviedo y en Málaga, no fueron capaces de voltear la situación, tras encajar el tanto rival en la primera mitad. Mientras que ante la Ponferradina sí que el conjunto entrenado por David Gallego fue capaz de remontar el tanto berciano de penalti del primer periodo, y conseguir tres puntos año y medio después de la anterior ocasión en la que el Sporting logró ganar un partido tras empezar perdiendo.

Si los rojiblancos solo marcan en el segundo tramo el partido, a Mariño le sucede prácticamente lo contrario. Nada más ha tenido que recoger tras el descanso un balón de su portería. Y fue ante el Tenerife, en un partido en el que además los rojiblancos dejaron escapar dos puntos, tras haberse adelantado previamente con un tanto de Pedro Díaz.

El Alcorcón, por su parte, afectado por circunstancias extradeportivas, con dos partidos sin jugar por positivos en su plantilla que acabaron siendo erróneos, y una derrota por alineación indebida, ha visto cómo le ha costado cogerle el pulso a la competición. Solo ha ganado un partido de seis, y apenas ha batido en dos ocasiones la meta rival, y fueron en el mismo partido, el de la segunda jornada, que acabó con victoria por 2-0 al Tenerife. Por lo que al partido de hoy el conjunto alfarero se presenta con una racha de cuatro partidos sin conseguir un solo tanto.

Junto a Alcorcón y Sporting, en la misma situación, se encuentra el Lugo. El conjunto gallego es el otro conjunto que tampoco ha logrado batir a un guardameta rival en la primera fase de sus partidos. Aunque el Lugo ha tenido más pegada, con diez tantos logrados tras el descanso, por los ocho del Sporting, aunque con peores números, ya que el conjunto del Ángel Carro lleva cuatro puntos menos.