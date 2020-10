La plantilla del Navarro volvió ayer a ponerse en marcha después de que su plantilla tuviera que confinarse por el positivo por covid-19 de un integrante del equipo. “Por fin, hoy (por ayer) comenzamos a entrenar con normalidad, ya tengo ganas de verlos en el campo entrenándose”, dice el presidente del club, Juan Carlos García. El positivo de la plantilla aún no se ha reincorporado, pero el resto han dado negativo y ya pueden ejercitarse: “El que dio positivo está bien, si todo va bien la semana que viene le darán permiso para empezar a entrenarse”, explica García.

El positivo de un jugador ha impedido debutar al Navarro esta temporada en Liga. Y es que después de eso ha llegado el parón de la competición. El presidente del club de Valliniello comprende que no se juegue si no hay público y asegura que hay que hacer lo posible por revertir la situación y que la gente pueda volver a entrar a los campos asturianos: “Tenemos que pelear un poco por jugar con público, no creo que sea una locura; ahora, de momento, está bien tener un poco de precaución pero el siguiente fin de semana podría intentarse”, dice Juan Carlos García.

El aplazamiento de la pasada jornada dejó al Navarro sin disputar el primer derbi de la temporada, el que le enfrentaba al Avilés en el Suárez Puerta. Un partido que, reconoce García, “es especial”. A pesar de todo, el presidente de la entidad de Valliniello se muestra optimista con respecto a la temporada y a las opciones que hay de retomar el calendario y acabar la Liga con garantías: “Creo que se va a retomar el calendario con algún partido entre semana y que podremos terminar”.