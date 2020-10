El ADBA jugará hoy, a las 20.30 horas, en la cancha del Adareva Tenerife el partido de la segunda jornada que tuvo que ser aplazado por dos positivos de coronavirus en el conjunto asturiano. Si todo va bien, también podrá jugar mañana, a las 19:30 horas, en la cancha del Magecitas Lanzarote. La intención del club es aprovechar el desplazamiento para disputar los dos encuentros que tienen que jugar en las Islas Canarias.

Un viaje que organizativamente ha sido una auténtica odisea para la directiva del club, puesto que hasta ayer no tuvieron el visto bueno por parte del Principado de Asturias para poder salir de la región a disputar una competición que no está considerada por el Consejo Superior de Deportes como profesional (solo lo están las dos primeras categorías de fútbol, la ACB de baloncesto y la Asobal de balonmano). De hecho, el club llegó a pedir a la Federación Española de Baloncesto, que organiza la Liga Femenina 2, en la que juega el ADBA, aplazar los dos partidos, tanto el que debían disputar en Tenerife como el de Lanzarote, al no haber recibido respuesta por parte del Principado sobre si podían o no salir de la región.

Momentos después de haber pedido el aplazamiento, la dirección general de Deportes emitió un comunicado en el que daba permiso a los equipos federados no profesionales que compiten en categoría nacional tanto para viajar fuera de la región como para recibir a equipos de otras comunidades.

A continuación, el ADBA dio marcha atrás en el aplazamiento y organizó el viaje. El equipo salía la pasada madrugada, a las 2 horas, hacia Bilbao, donde cogía un avión, a las 7:45 horas, con destino a Tenerife. Desde ahí deberán viajar hoy a Lanzarote.