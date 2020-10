El piloto asturiano Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, afrontará la próxima semana dos días de entrenamientos con Renault en el circuito de Baréin, según ha anunciado el que será su equipo la próxima temporada. Alonso, que este fin de semana se encuentra en el paddock del circuito de Imola (Italia) para seguir las evoluciones de Renault en el Gran Premio de Emilia Romaña, sigue afinando su puesta a punto para regresar el próximo año a la categoría reina del automovilismo, que dejó hace dos años. En declaraciones al canal de Fórmula 1 de Movistar, el ovetense aseguró que en condiciones normales no adelantará su regreso a la competición: “Si compito en 2020 es porque algo le ha pasado a alguno de los dos pilotos actuales, y espero que eso no suceda”. Alonso también se marcó un objetivo para su vuelta: “Poder estar en el top-5 o top-7 de manera regular en 2021 sería fantástico. Tenemos una larga lista de cosas por hacer y no se podrá entrenar mucho antes de empezar”, dijo. También explicó cómo se siente estando de nuevo cerca de la Fórmula 1: “Es interesante ver cómo trabaja el equipo desde dentro. Estoy intentando empaparme de todo lo que pasa”.