–¿Qué sensaciones tiene antes de las dos etapas asturianas?

–Que tienen una punta espectacular. Que la situación es atractiva y los perfiles la hacen todavía más. Pero le pediría a la gente que siga las etapas por la televisión, que es donde mejor se ve. Estamos en una situación especial y hay que guardar cautela.

–¿Decidirán la carrera?

–Aún queda mucha Vuelta, es pronto para sacar conclusiones definitivas pero creo que serán importantes. Sobre todo la etapa de la Farrapona. El Angliru siempre es el Angliru, pero la etapa de mañana -por hoy- con La Cobertoria y San Lorenzo me parece durísima. La etapa reina de esta Vuelta.

–¿Qué recuerdo tiene de sus victorias aquí? Empecemos por la Farrapona en 2014.

–Fue una etapa bastante movida. Yo tenía un equipo limitado y el Sky de Froome endureció la subida. Nieve dio el último relevo y luego me quedé con Froome, que me cambiaba de ritmo un par de veces por kilómetro. Sabía que si aguantaba la primera embestida tendría mucho ganado. Tras resistir, esperé a que cesara su último acelerón y al sentarse ataqué. Me salió redondo.

–¿Y el Angliru en 2017?

–Tengo muchas victorias guardadas pero la del Angliru en 2017 es la más importante que he logrado en la Vuelta. Por todo. Por lo que significa ese puerto, por cómo se volcó la afición y porque fue el punto final soñado en una cima mítica. Es el triunfo que más he disfrutado.

–¿Cómo se ha sentido en Asturias?

–Como en casa. Es una tierra a la que quiero mucho. Allí sufrí un derrame (2004), que es algo que me ha marcado de por vida. Asturias y sus cimas son un paraíso para el ciclismo. Tiene unos puertos en los que siempre me he manejado muy bien y he sentido el cariño de la gente.

–¿Favorito Roglic?

–Sí, es el favorito, pero aún queda mucha Vuelta. Las etapas de Asturias son muy complicadas. Roglic ha demostrado estar muy fuere en el cara a cara pero hay que jugarle al ataque. Sr valiente. Si le metes en apuros antes de la última subida puedes meterle en una crisis. Hay que correr de forma agresiva.

–¿A Carapaz le viene bien no llevar el maillot rojo?

–Creo que sí. Ineos ha traído un equipo flojillo y a Carapaz le está fallando Sosa, que debía ayudarle en las subidas. Les viene bien no defender el liderato. Y cuidado que Jumbo tiene más equipo que Ineos pero no es un conjunto estratosférico. No es el mismo Jumbo que en el Tour.

–¿Algún tapado para hoy y mañana?

–Tapado no sé, pero Movistar está obligado a agitar la carrera. Juega en casa y tiene que apostar más fuerte que el resto de equipos. Creo que nos hará una carrera divertida.