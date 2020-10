“Voy en coche y hasta tíos en moto pican en la ventanilla para felicitarme”

–Tercera victoria consecutiva en sus cuatro apariciones en UFC y segunda al primer asalto.

–Las 18 victorias que he conseguido en mi carrera han sido todas antes del límite. Va bien la cosa. Con estas tres últimas victorias te lo vas creyendo y piensas: estoy aquí para demostrar algo.

–Defina su actual momento

–Puedo decir que en cada pelea hay una mejor versión de Joel Álvarez que la anterior. Hay margen.

–¿Cuál es la meta?

–Pelear con un top-15 de la UFC. Siempre me he marcado metas pequeñas y esa es la siguiente. Me crié viendo peleas de esa gente y estar entre ellos sería un sueño hecho realidad. Creo que estoy a un par de victorias o tres de conseguirlo.

–¿Cómo vive estar en la élite mundial?

–Me voy familiarizando con todo. Al principio me ponía muy nervioso, era todo nuevo y estaba enfrentándome a personas que eran mis ídolos. Ahora me encuentro cómodo. No deja de ser lo de siempre: semana de concentración, entrenarse y cumplir con el peso.

–¿En qué notó el salto de categoría?

–Obviamente, el nivel de los competidores y especialmente en el trato al deportista. Aquí te tratan como una estrella. Lo tienes todo. Sólo tienes que hacer una llamada de teléfono desde el hotel para conseguirlo. Me vendan y hasta me ponen a un costurero si veo que me queda un poco floja la camiseta. Quieren lo mejor de ti para su espectáculo. Al fin y al cabo, eres un producto.

–Y todo con Gijón como centro de operaciones.

–Todo el mundo me decía que si quería mejorar en este deporte tenía que salir de Asturias, entrenarme fuera. Después de mi última victoria, esa gente me ha acabado dando la razón. Me encuentro cómodo aquí y cuando necesito ‘sparring’ traemos gente de fuera. Es lo mismo correr en Gijón que en China, o levantar 20 kilos en mi gimnasio de toda la vida que en Estados Unidos. Si me decían que estaba equivocado, les contestaba que el que se sube a la jaula soy yo. Ahora muchos me llaman para decir: “Ole tus huevos, tenías razón”.

–¿Qué aporta prepararse en casa?

–La tranquilidad de estar con los míos. La calidad de vida en Gijón es muy grande, y se nota para competir. Mi chica es de Madrid y no cambiaba ni loco el irme a vivir allí. De hecho, estoy convenciéndola para que se quede a vivir aquí.

–¿Siente que su figura es cada vez más popular?

–Voy por la calle o estoy en un centro comercial y la gente me para. El otro día iba en coche y hasta un tío me picó en la ventanilla para felicitarme por la última pelea. ¡Y el tío iba en moto! Sólo que te reconozcan ya es un logro. Quiero que todos me vean como un deportista más, como un tenista o un jugador de baloncesto. No quiero ser estrella, sólo que reconozcan el trabajo y sigan las peleas. Mola.

–¿Ha cambiado su vida?

–Sigo teniendo los mismos amigos de hace 20 años y yendo con ellos a tomar unas Mahous (cervezas) por el Polígono de Pumarín, aunque ahora está jodido por el covid. Con los colegas cualquier plan es bueno, hasta bajar al infierno.

–¿Cómo es su rutina en un día cualquiera?

–Vivo prácticamente en el gimnasio, aunque no estoy entrenándome siempre. En época de relax hago cuatro horas diarias, más o menos, de entrenamiento. Con un campeonato cerca, más.

–¿Próximo combate?

–Acabé el contrato que tenía de cuatro peleas y toca renovar ahora. No volveré a pelear hasta marzo de 2021, más o menos. Estoy aprovechando para recuperarme de algunas lesiones.

–¿Cómo vive su familia verle en un deporte tan duro?

–Mi abuelo, Fernando González, “El Látigo”, fue boxeador. Era como yo, muy largo, delgado. Ya falleció hace muchos años. Estoy seguro de que le hubiera gustado ver hasta dónde he llegado. Mis dos hermanos lo sufren bastante, pero lo llevan.

–¿Hay herederos en la cantera asturiana?

–Además de peleador, soy entrenador. Tengo mi equipo en el gimnasio Tíbet. Estoy en la élite, pero estos niños me cogen y me meten caña. Están a buen nivel. Hemos obtenido buenos resultados, pero ahora con la pandemia no dejan hacer eventos y muchos no pueden pasar al profesionalismo. En MMA tengo seis amateurs, y en grappling (lucha), otros tantos. Hay herederos, pero no digo nombres, que luego se lo creen.

–¿Cómo ha afectado la crisis del covid a la UFC?

–El funcionamiento de la competición sigue siendo prácticamente igual. Lo que afecta es más a otras competiciones y a la preparación, con límites en cuanto a uso del gimnasio y ausencia de competiciones para los más jóvenes. En ese aspecto estamos fastidiados, como todo el mundo. Ojalá encuentren una vacuna o una solución pronto.