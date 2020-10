Desempate en las cumbres asturianas

Sin embargo, Roglic, con un ataque en el tramo final, se impuso (su tercera etapa en esta edición) y solo ocho corredores entraron con el mismo tiempo que el esloveno. En el siguiente grupo, a tres segundos, entró Carapaz con la mayor parte de los favoritos a la clasificación general. Con esos escasos segundos más los diez de bonificación, tanto esloveno como ecuatoriano quedaban empatado a tiempo en la general. En el reglamente de la Vuelta, en estas ocasiones, se decide por las centésimas de la contrarreloj. Al no haberse disputado aún, se decide por puestómetro, y Roglic acumula tres etapas por ninguna de Carapaz. Con Roglic y Carapaz empatados a tiempo, la tercera plaza es para Dan Martin, a 25 segundos, la cuarta para Hugh Carthy, a 51, y quinto, a 1.54, se encuentra el español Enric Mas.

La etapa de hoy saldrá de Villaviciosa y es una jornada con cinco puertos puntuables, los cuatro últimos de Primera categoría. El ex ciclista profesional Santi Pérez destaca que esta etapa “está al nivel de las mejores etapas del Tour o del Giro”. Señala que “afortunadamente se anuncia buen tiempo. No serán las temperaturas que se podrían dar en agosto o septiembre, pero es una etapa que con frío y lluvia sería muy complicada para los corredores, ya que se subirán puertos de más de mil metros, con sus correspondientes bajadas y con cambios de temperatura que afectan bastante a los corredores”. Santi Pérez señala que antes de llegar a La Farrapona, los puertos de La Cobertoria y San Lorenzo “pasarán factura. La Cobertoria es un puerto más complicado que La Farrapona, con una subida constante y unos porcentajes del 9 al 11% continuados en 4 kilómetros que lo hace duro. San Lorenzo se hará por la vertiente corta, pero con rampas más duras, en especial en los últimos kilómetros. Si se quiere lanzar un ataque desde lejos, San Lorenzo es el sitio ideal”. En cuanto a La Farrapona, destaca que “es un puerto muy largo, pero la parte dura queda restringida a los últimos siete kilómetros, a partir de Saliencia. Hasta ese punto, la subida es bastante tendida, con porcentajes del 5% que se hace bien a ritmo, por lo que los líderes si van arropados no tendrán que hacer mucho gasto en el tramo inicial”.

El ex ciclista considera que lo complicado está en el tramo final. “La Farrapona es muy similar a la subida a Sotres, o a la primera parte de La Cubilla. Hasta Arbeyales, es una subida constante, pero sin grandes desniveles. Antes de entrar en esa población hay un tramo, con curvas en herradura, en el que se elevan, pero después se vuelve a suavizar hasta llegar a Saliencia. A partir de ahí, el cambio es considerable, con la carretera arreglada y con buen piso y rampas de gran dureza. Ahí, es dónde se pueden marcar las diferencias”, indica. Para Santi Pérez, la dureza de la etapa reside en que “en pocos kilómetros se enlazan tres puertos, con más de 3.000 metros de desnivel, un recorrido de gran dureza a la altura de las etapas reinas del Giro o Tour”.

Será la tercera vez que la Vuelta a España llegue a La Farrapona. La primera de ellas fue en la edición de 2011, en la que también coincidió con el final de etapa en el Angliru. En esa edición se impuso el estonio Taaramae. mientras que la última vez que se subió la cima somedana fue en la edición de 2014, en la que se impuso Alberto Contador que al final fue el vencedor final de la carrera.

El Gobierno del Principado recordó ayer en una nota pública que no está permitido asistir ni a las salidas ni a las metas de las dos etapas y recomienda seguir el recorrido por la televisión.

Pola de Somiedo, Sara ARIAS

La subida a la Farrapona se inicia en el embalse de La Malva, con un tramo de 3 kilómetros que atraviesa la garganta del Río Somiedo con una subida continua en torno al 3-4% de media hasta llegar al pueblo de Veigas (km. 4) donde se encuentra el Ecomuseo de Somiedo, en el que perviven todavía 3 casas de teito de escoba visibles desde la carretera. Una vez dejamos atrás Veigas, la carretera empieza a hacerse más empinada, pasando por el pueblo de Villarín (km. 5,5). Después, la carretera se empina con un desnivel superior al 8% especialmente en el último tramo de las curvas de Arbeyales. Tras llegar al pueblo, una pequeña subida hasta el alto Castro en el cual ya nos encontramos rodeados de un frondoso bosque de hayas y que, tras una pequeña bajada, nos conduce al pueblo de Endriga (km. 10). A partir de ahí, el Valle se abre para ver al fondo y en una pequeña bajada el comienzo de lo verdaderamente duro en el pueblo de Saliencia (km. 11).

Desde ahí, la carretera se vuelve más dura y estrecha, y empieza a aparecer las curvas. En esos primeros kilómetros ya estamos en un desnivel del 7-8%, que ya no va a bajar hasta meta. En el kilómetro 13 la carretera da un giro a la izquierda dejando en el margen derecho la impresionante braña de teitos de La Campa, así como al fondo la Pradera de Saliencia, donde se inicia el tramo definitivo de la ascensión con pendientes ya del 8-9 % en unos últimos 5 kilómetros de dureza continua hasta la línea de meta.

Una subida dura al final