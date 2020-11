En circunstancias normales, se podría estar hablando de cifras récord de asistentes que fueron a ver in situ la etapa de la Vuelta que finalizó en el Angliru, pero en esta ocasión no, las circunstancias no son normales, las autoridades prohibieron el acceso al público en el puerto donde finalizó la etapa y desde el pasado viernes la Guardia Civil de Tráfico controlaba el acceso a la cima riosana.

En La Cueña les Cabres, donde suele agolparse un gran número de aficionados para animar a los ciclistas a su paso, se pudo ver una de las imágenes más llamativas, ese pasillo humano no existió este año, y el sufrimiento de los ciclistas se hizo más agónico aún, por la falta de aliento de los seguidores.

A pesar de todo hubo algunos aficionados que se atrevieron a acercarse para ver a sus ídolos, como cuentan David Iglesias y Hugo Suárez en la salida de Pola de Laviana: “Somos de la cuenca, de La Felguera los dos, somos cicloturistas, nos gusta este deporte y vinimos a ver el ambiente que se respiraba y si había un entorno seguro y vemos que hay poca gente, todo el mundo separado y con mascarillas, y venimos a ver si podemos ver a los ciclistas y todo lo demás, que es nuestra afición”. Lamentan que la tan esperada vuelta haya coincido con la pandemia. “Para una vez que sale de casa, que nos haya tocado lo que nos tocó, pero bueno las medidas son las que son”, indican. Piensan que si se hubiera podido celebrar con normalidad habría servido de revulsivo para el concejo: “Es mala suerte para Laviana y una pena para la hostelería local y para todo el pueblo, que estaba esperando que con estos tiempos malos que están viniendo, les llegara un poco de dinero, porque esto cuesta mucho y lo que esperan los pueblos que son salida y llegada es recuperar esa inversión y en esta ocasión no se va a poder”.

En la ascensión al Angliru no hay nadie en toda la subida, los que llegan a la zona de meta lo hacen por caminos desde Lena y Quirós. José Luis y Manuel llegan al Angliru pertrechados con mochilas y equipo de montaña, lo hacen por la parte quirosana, desde la Ermita de Alba y les ha llevado un par de horas. “Venimos preparados con frontal porque se nos hará de noche para volver. Hacemos montaña habitualmente y hemos estado andando en bici hace años también y nos gusta venir a ver la Vuelta siempre que podemos, aunque ahora con tantas restricciones cada vez está peor todo”, comentan. La afición al ciclismo les hace superar todos los obstáculos; “Hemos venido a ver la vuelta y no nos importan las rutas de dos horas para aquí y dos para volver, aprovecharemos para ver a esta gente que se lo merece por el gran esfuerzo que están haciendo, y más aquí en El Angliru”.

Seguidores asiduos de este deporte se atreven a aventurar quien será el vencedor; “Apostamos para la etapa por Primoz Roglic y para la Vuelta creo que también. Está muy fuerte, es uno de los mejores, puede haber cualquier otro de los que van delante en carrera que gane, pero él tiene muchas papeletas”, concluyen.

Desde el Alto del Gamoniteiru, atravesando toda la Sierra del Aramo, llegan Eva Segovia y Víctor Manuel Arias. “Venimos de monte, pero hemos aprovechado para acercarnos a ver la Vuelta; somos montañeros federados, anduvimos toda la sierra del Aramo, de punta a punta, que hay una buena tiradina, y seguramente se nos haga de noche para volver, pero venimos preparados con frontal y GPS porque ya sabemos lo que ye la montaña”. Confiesan saber poco de ciclismo. “Yo soy más de los de antes, Perico Delgado, Valverde es el que me queda un poco más cerca y Contador”, dice Víctor Manuel. Eva señala que sí le gusta el ciclismo, pero sigue las carreras principales en la televisión, el Giro, el Tour y la Vuelta.

El mismo recorrido han hecho Mónica, Feliciano, José Morán y Diego, que se encuentran en una ladera de la montaña esperando a que lleguen los ciclistas. “Coincidió una ruta de montaña con la llegada de la Vuelta y sí, la modificamos un poco para poder estar en El Angliru”, dice José Morán. “Venimos desde El Gamoniteiru, es una tirada, ya que no sé los kilómetros, pero en tiempo son unas dos horas y cuarto, y luego para volver se nos hará de noche, así que traemos linterna y un bocadillo bien grande por si acaso”. Pasaron por la zona de meta y continuaron hasta una de las rampas del final de la subida: “Vemos el ambiente muy raro, sin nada de público y con mucho despliegue de medios, como tiene que ser, pero se hace raro”.