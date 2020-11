El Angliru no fue juez de la carrera. En la cima riosana las diferencias no suelen ser grandes, ya que sus duras rampas hacen que las diferencias entre los favoritos sean pequeñas. No fue decisivo, pero sí pasaron cosas interesantes, ya que Roglic dio muestras de debilidad y perdió el maillot de líder que vuelve de nuevo a manos del ecuatoriano Richard Carapaz. Los cuatro primeros de la General, están separados por 35 segundos en vísperas de la contrarreloj del martes en tierras gallegas.

La crono tiene un recorrido de 33,7 kilómetros. Será una etapa para especialistas en terreno llano que discurrirá a orillas del mar y con previsible viento de cara. Los contrarrelojistas tendrán ventaja sobre los escaladores, aunque el último tramo de 1,8 kilómetros al 14,8% es la subida al Mirador de Ezaro, en la que la mayoría de corredores optarán por el cambio de bicicleta. Roglic parte como favorito sobre Carapaz, pero el esloveno dejó dudas en el Angliru que abren los pronósticos para el triunfo final.

Hoy, será jornada de descanso, y los corredores pasarán los test de coronavirus.