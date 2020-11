Un recién ascendido como el Lealtad le plantó cara a la todopoderosa Cultural Leonesa para hacer un pleno: victoria y liderato. Y es que los de Clemente siguen sin perder (ya van 69 partidos sin hacerlo en Liga regular) y ya dominan su subgrupo. El partido de ayer en Les Caleyes siguió el guión esperado, con la Cultural buscando el dominio mediante la posesión del balón. Pero el Lealtad supo vivir sin el esférico y nunca estuvo contra las cuerdas: fue capaz de defenderse y generar peligro a la contra. El partido no pudo empezar mejor para los locales, que en tres minutos dispusieron de dos ocasiones muy claras: ambas en los pies de Unai. En la primera, Unai se quedó solo delante del portero, pero no anduvo rápido para finalizar el mano a mano ante Zubiaurre. La siguiente fue una falta que botó desde la frontal y que se fue fuera por poco. Fue a partir de ahí cuando la Cultural empezó a hacer notar su poderío y encerró a Lealtad, aunque sin pegada. Solo tuvo una ocasión. Fue a la media hora en una falta ejecutada por Luque que se marchó fuera. El Lealtad replicó con una ocasión de Maissa, pero su disparo no vio puerta.

En la segunda mitad, el Lealtad equilibró la posesión. A ratos llegó con más peligro, y no solo al contragolpe. No obstante, empezó avisando la cultural con un disparo de Héctor que detuvo Bussman sin problema. Pero en el minuto 67 llegaría el gol que lo cambiaría todo tras un penalti por manos de un defensa de la Cultural a la salida de un córner. Sandoval lo transformó con tranquilidad por el centro engañado al meta. Tras el gol, el Lealtad no se encerró atrás y tuvo una ocasión en los pies de Maissa que fue detenida Zubiaurre en dos tiempos. La Cultura tuvo una ocasión para igualar el partido con un centro de Montes que remató Castañeda haciendo lucirse a Bussmann, que también detuvo el tiro posterior a su rechace, también ejecutado por Castañeda. Con la Cultural volcada colgando balones, Kofie tuvo la sentencia a la contra, pero no pudo batir al meta visitante.