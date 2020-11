Tras el partido que ayer ganó el Liberbank Oviedo al Melilla en Pumarín hubo un quinto cuarto. Fue el que protagonizó Alejandro Alcoba, entrenador del Melilla, muy molesto con la actuación de los árbitros ayer, especialmente con la de Antonio Sacristán. “Ya está bien de que el señor Antonio me tome el pelo, y el señor Guillermo (Ríos) y el otro chico (Alejandro Aranzana) le bailen el agua, no está bien”, dijo sobre el trío arbitral en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador del Melilla les dijo palabras aún más gruesas antes de la rueda de prensa, en el túnel de vestuarios, donde tuvo que ser calmado para que su enfado no fuera a más. El técnico del conjunto melillense se quejó de que en el tramo final del partido le habían señalado dos faltas al jugador local Elijah Brown desde la línea de triple en las que, según su versión, el estadounidense se había dejado caer (lo que en baloncesto se suele denominar como “flopping”): “Los dos floppings de Brown son un escándalo, una vergüenza, le han regalado siete puntos consecutivos al Oviedo; como le he dicho a los árbitros, me siento atracado, siento que juegan con mi trabajo, con el dinero y el futuro de mi familia, con el del Melilla Baloncesto; siento que no nos tienen ningún respeto y creo que los clubes de LEB Oro hacemos un gran esfuerzo económico para que ellos cobren lo que cobran”.

Alcoba criticó también la actitud de los colegiados: “Hay que exigirles menos chulería, menos prepotencia, más humildad, porque algunos siempre tienen problemas, en todos los partidos que aparecen”, añadía. Eso sí, a pesar de todo, dio la enhorabuena al Oviedo Baloncesto y aseguró que el partido “podía haber caído de cualquiera de los dos lados”.

Por su parte, El entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto, Natxo Lezkano, que compareció a continuación, no estaba en absoluto de acuerdo con la interpretación que Alcoba hizo de las dos acciones de Brown y fue tajante al respecto: “Es un jugador que saca muchas faltas de tiro por su forma de tirar, es zurdo y gira mucho la cadera y si estás muy pegado a él, como pasa muchas veces, saca faltas, que son faltas, y si ve el vídeo (Alejandro Alcoba) verá que son faltas. Lo ha hecho a lo largo de su carrera, si estás cerca de él te puede sacar una falta de tiro. Mis equipos no hacen nunca flopping, estos jugadores tienen prohibido hacer flopping, no quiero jugadores que hagan flopping en mi equipo”.

En cuanto al partido, a pesar de estar satisfecho con la victoria y con el trabajo de sus jugadores, lamentó algunos fallos: “Hemos cometido errores de principiante, que es lo que somos ahora mismo, y hemos permitido que hubiera emoción casi hasta el final; ahí se nota nuestra falta de experiencia”.