Etapa 13 de la Vuelta a España: Roglic espanta fantasmas y deja la vuelta casi sentenciada

La tendencia lógica sería que ganara Carthy, pero parece que Primoz Roglic ha aprendido definitivamente de sus derrotas en Giro y Tour y no está dispuesto a dejar escapar la carrera. Ayer voló para llevarse la etapa y el liderato. Aunque las diferencias con Richard Carapaz y Carthy no son muy grandes, no hay demasiado terreno donde desarbolar al equipo Jumbo y sorprender a Roglic. A buen seguro Carthy lo intentará.

El que no intentará nada, más que no perder los tres minutos que le saca a su inmediato perseguidor, es Enric Mas. Ayer el Movistar volvió a dar un espectáculo lamentable, lo mismo que la respuesta de Mas cuando le preguntaron porque fue el único que no cambió la bicicleta en el punto marcado antes de la subida final, optando por hacerlo otros cincuenta metros y cogerla del coche: “Son cosas internas del equipo”. Esa frase y la de “no me va el frio” (aunque vive en Andorra) son sus actuaciones más destacadas en una vuelta pésima del Movistar, solo maquillada por la victoria de Soler.