Una parte de la Tercera asturiana se abre a seguir compitiendo sin público

La Federación Asturiana de Fútbol decidió parar la Tercera División, una categoría que es de ámbito nacional pero cuya organización se delega en las territoriales, ante la prohibición en Asturias de celebrar espectáculos deportivos con público. La competición acumula ya dos jornadas aplazadas. El objetivo de la Federación Asturiana era obtener el permiso del Ejecutivo regional para abrir de nuevo los campos de fútbol y retomar la competición este próximo fin de semana o, como mucho, el siguiente. El anuncio de ayer de que toda actividad comercial no esencial deberá cerrar sus puertas a partir del miércoles hace que sea muy difícil pensar en el regreso del público a los campos y abre la opción de que se tenga que continuar a puerta cerrada. Una posibilidad que algunos clubes empiezan a ver con buenos ojos. Otros, sin embargo, apuestan por suspender la temporada. La Federación tendrá que tomar una decisión esta semana sobre los partidos fijados para el fin de semana.

Miguel Rico, vicepresidente del Caudal, es uno de los que empieza a ver claro que van a tener que seguir sin los aficionados: “Tendremos que jugar sin público, vamos a tener que aceptarlo, la Federación Española te puede excluir de la competición”. Rico, como el resto de dirigentes, está pendiente de que hoy le llegue alguna comunicación oficial de la Asturiana y mientras tanto continúa con la actividad habitual: “Lo que estamos haciendo ahora mismo es entrenar para jugar la semana que viene, aunque sea sin público. Y si no es este fin de semana, como mucho, el siguiente. La Española está por la labor de que las competiciones acaben y creo que tendremos que jugar sin público”, insiste.

El presidente del Navarro, Juan Carlos García, se siente un tanto frustrado ante tanta incertidumbre: “No sabemos nada, si se puede competir o no, si se puede entrenar o no; tendremos que esperar a ver”, añade. También él considera que tendrán que transigir con un fútbol sin aficionados: “No es lo ideal, pero lo mismo tendremos que jugar dos o tres jornadas sin público. No puede ser que se compita en toda España y nosotros no; nos podrían sancionar”.

No tan claro lo tienen en el Condal. Marino Córdoba, su presidente, explica que “sin público económicamente es insostenible”, aunque, dice, “la información que tenemos a día de hoy es que el domingo se compite. Nosotros abogamos por parar la competición mientras no haya público. Si supiésemos que en 15 días la cosa va a cambiar, pero quién sabe lo que va a pasar. A puerta cerrada no lo veo; nos lo podríamos permitir como mucho dos jornadas”.

El Gijón Industrial aboga por “parar la competición”: “Éramos partidarios de no haber comenzado, nos quieren llevar a la profesionalización y eso implica dar de alta a los jugadores en la Seguridad Social, tendremos que ir a un ERTE”, se lamenta el presidente del club, Diego Junquera, que se pregunta: “¿Para quién juegas si la gente no puede ir al campo ni puede ver los partidos en televisión?”. Lo que tiene claro es que la situación tiene que arreglarse lo antes posible: “Estamos entrenando, pero así podemos seguir poco tiempo. La nómina de diciembre es difícil ya que la podamos pagar”.

La presidenta del Urraca, Eugenia Menéndez, advierte: “No sé cuánto podremos aguantar, jugando sin público dos o tres semanas como mucho; son las entras, son los patrocinadores, si la hostelería cierra cómo le vas a pedir ayuda a alguien que está peor que tú. Suspender la competición no lo veo, pero pediría más ayuda a la Federación, que por lo menos asuma el coste de los arbitrajes”.