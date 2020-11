El Belenos se lo cree

Un equipo al que han llegado refuerzos puntuales, pero en el que se mantiene un grupo similar al que había el curso pasado: “Al quedarse un grupo de gente grande tenemos muchas cosas mecanizadas y no hemos tenido que hacer grandes cambios”, explica un técnico al que todos conocen como “El Buitre”. “El apodo me viene de cuando era pequeño, que me lo comía todo e iba buscando comida por todos lados. Ahora todo el mundo me llama así”, explica.

Padró ocupa la posición de ocho, que es el hombre que cierra la melé y que suele ser el tercera línea más fuerte y grande. Nacido en Córdoba, Padró tiene una trayectoria impresionante, habiendo jugado en las selecciones inferiores de Argentina, uno de los países con más tradición en este deporte, llegando a participar con la absoluta en un campeonato de Sudamérica en el que solo había jugadores que estaban en la liga de Argentina y no los que lo hacían en los clubes de Europa. Luego, cuando se fue a Italia, donde estuvo trece años, llegó a ir convocado con la selección absoluta de ese país, que es uno de las que participa en el prestigioso Seis Naciones, pero no llegó a debutar.

El ahora entrenador del Belenos quiso dar un paso atrás, tomárselo con más calma, y se vino a España, con menos nivel de rugby, donde jugó primero una temporada y media en Sevilla. Ahora, ha comenzado su etapa de entrenador en el Belenos y reconoce estar “encantado en Avilés”: “Es una ciudad muy linda, sabía dónde venía, lo único que me cuesta un poco es la lluvia”, reconoce.

Esta temporada ha pasado de jugar todos los partidos de inicio a hacerlo solo en los últimos minutos, algo que le permite seguir más de cerca el juego: “Este año tenemos una plantilla más competitiva y por eso yo juego menos minutos. Me interesa más ver el juego que estar en el campo”, explica.

Y es que Padró entrena tanto a los delanteros como a los tres cuartos, por lo que necesita conocer bien el juego y los errores que cometen. La idea es convertir al Belenos en un equipo “rápido” y que “mueva bien el balón”. “Somos un equipo al que le gusta jugar el balón, darle mucho ritmo, ser veloz, con una delantera que sea móvil; por eso trabajamos mucho la parte física y la movilidad”, añade el técnico.

Un equipo al que quiere ver en forma todo el año y cumpliendo con todas las normas sanitarias para intentar seguir avanzando en una temporada que puede colocar al rugby de Avilés un poco más cerca de la élite nacional.