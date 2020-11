Un milagro sobre ruedas

Una realidad que les obliga a trabajar mucho, pero que asumen con naturalidad. El problema esta temporada es que a todas las dificultades que ya tenían que superar se le suman todos los problemas derivados de la pandemia del coronavirus: “Es todo una locura, está siendo un año horrible, todo esto hace mucho daño económico, hay que hacerles a las jugadoras las pruebas, tener geles, un médico, que es un amigo, pero que tiene que estar, y montar una infraestructura cada partido que es una barbaridad”.

El martes, si no hay novedades y la situación en el Telecable Gijón lo permite (de momento no se pueden entrenar al estar confinado por un positivo en el equipo), habrá derbi asturiano en la élite del hockey sobre patines español. Un partido que se celebrará en Pola de Lena a puerta cerrada. Explica Rey que las gijonesas juegan “en otra liga”. “Nosotras luchamos por salvar la categoría, hemos ganado dos de los tres partidos que hemos jugado, pero el Telecable, el Cerdanyola y el Manlleu están por encima del resto”, relata el técnico del conjunto de la Cuenca.

La relación con su rival del martes es excelente. De hecho, una de sus jugadores más importantes, Marta Piquero, salió de Pola de Lena. Pedro Rey se atreve a pronosticar qué jugadora será la siguiente en irse a un club con más músculo económico y más proyección: “Tenemos a una jugadora de 15 años, Indira Vázquez, que debutó en la máxima categoría con 14 años y que va a ser muy buena”.

El club obtiene su financiación de varias vías, entre las que destacan las subvenciones y, ahora, el apoyo de Ene Oposiciones, que da nombre al equipo: “Tenemos una subvención del Ayuntamiento de Pola de Lena, que nos ayuda mucho; otra del Principado y luego pequeños patrocinadores, aunque ahora tenemos a Ene Oposiciones como principal apoyo”, dice Rey.

Lo que han perdido ahora es el apoyo de un público que siempre les ha demostrado mucho aprecio: “Decidimos que, con todo esto, los abonados del año pasado no pagaran en este, tenemos mucho seguimiento y es una pena que no puedan venir a los partidos”, dice el presidente y entrenador del equipo. Lo que sí están intentando es retransmitir los partidos, aunque también eso les supone gastar un dinero que no tienen. Una experiencia que está siendo un éxito: “Del último partido tuvimos mil visualizaciones al día durante cinco días seguidos, que es una barbaridad”, dice con orgullo uno de los artífices de todo un milagro.