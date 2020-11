Frío, calculador y con una buena gestión en la subida al Mirador de Ézaro, el esloveno Primoz Roglic recuperó el maillot rojo de líder con una ventaja de 39 segundos en la general sobre el ecuatoriano Richard Carapaz que le permite empezar como favorito la semana decisiva de la Vuelta a España.

Roglic, de 31 años, defensor del título, no arrasó, ni mucho menos, pero fue de menos a más, calculó mejor que en el Tour y fue el mejor de la crono y de los hombres de la general. Su cuarta victoria de la Vuelta llegó por un segundo sobre el sorprendente americano William Barta (CCC) y 10 respecto al portugués del Movistar Nelson Oliveira. Entre los favoritos destacó de nuevo el británico Hugh Carthy (Education First), cuarto a 25 segundos y consolidado en el podio como tercero a 47, sin renunciar “a nada” con mucha tela que cortar hasta Madrid.

En el duelo estelar salvó los muebles Richard Carapaz (Ineos), quien cedió en meta 49 segundos sobre Roglic, no pudiendo evitar perder la camiseta roja, ahora a 39. Los grandes perdedores fueron el irlandés Dan Martin (UAE), que se aleja casi un minuto de la tercera plaza de la general, y, sobre todo, el español Enric Mas (Movistar), quien firmó “un desastre” de crono. Perdió en la etapa 1.43 minutos y en la general es quinto, ya muy lejos de los primeros, a 3.23.

Roglic invirtió un tiempo de 46.39 minutos en los 33,7 kilómetros de recorrido entre Muros y el Mirador de Ézaro, a una media de 43,3 km/hora. Fue de menos a más, peor en el llano y superior en la segunda mitad, en especial en la subida final de 1,8 km al 14,8 por ciento

Un triunfo que encarrila, pero que no decide la Vuelta, así que la emoción se puede prolongar hasta Madrid, con la Covatilla el sábado. Roglic se confirmó como favorito número uno, Richard Carapaz como aspirante principal y Carthy como alternativa seria y dueño, al menos del tercer puesto del podio.

Fernando Alonso probará hoy y mañana el Renault RS18 en Bahrein, un test que está permitido al tratarse de un coche que tiene, al menos dos años de antigüedad, como marcan las normas de la competición. Con los coches actuales, solo se permite para los “filming day”, como el que tuvo lugar hace poco en Barcelona. Cualquier momento es bienvenido por el ovetense para coger sensaciones. Alonso está involucrado en el día a día del equipo, como explicó en una entrevista en L’Equipe. “El cuello no está preparado todavía. He hecho mucha cinta elástica, pero nada sustituye al coche y sus sensaciones y necesito kilómetros. Por eso vamos a Bahréin”, comentó el piloto. Preguntado por el periodista si estaba loco, el asturiano respondió que "no, estoy implicado. Tengo ideas y me gusta compartirlas. A veces son ellos quienes me llaman. Tuve la oportunidad de pilotar el coche y doy mi opinión”.