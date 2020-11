“No hay nada mejor que cumplir con Movistar el sueño de ganar la París-Rouen”

–¿Cómo está de la operación?

–Muy recuperado. Me operó en Barcelona el doctor Mir. En breve estaré montando en bici. Me queda la pena de haberme perdido el Tour de Flandes. En la última carrera me despedí de mis compañeros y del equipo. Estoy muy agradecido a todos ellos. Los resultados no han sido malos, con victorias de etapa en la París-Niza y Tour de California. Me quedo también con el papel que tuve en la Vuelta a España. Ahora toca iniciar una experiencia nueva.

–¿Qué espera del salto a un equipo como el Movistar?

–Es una aventura totalmente diferente. Tendré otra responsabilidad, sobre todo de cara a las clásicas. Será otra faceta que vivir en mi carrera como ciclista y la veo como algo ilusionante. Llego a un equipo español y además para intentar estar en cabeza en ese tipo de carreras. Habrá más presión por conseguir resultados, pero es algo que me motiva mogollón. De lo poco que le queda por ganar a Movistar es la París-Rouen, una de las que yo tengo metidas en mi cabeza. ¡Qué mejor que poder cumplir ese sueño juntos!

–¿Veremos un mayor protagonismo por su parte?

–Siempre he intentado ser combativo, protagonista dentro de mis posibilidades. Soy un corredor agresivo y me gusta correr de esa manera. Eso va dentro, no va a cambiar. Sobre todo, en las clásicas.

–¿Cuándo le veremos con sus nuevos colores?

–En principio, a partir del 1 de enero. Teníamos una serie de concentraciones que, de momento, se han aplazado por el covid-19. Ahora estoy centrado en recuperarme de la lesión y descansando para iniciar con fuerza el nuevo reto.

–El Gobierno del Principado obliga ahora al uso de la mascarilla para los deportistas federados si no se garantiza la distancia de seguridad ¿Qué le parece?

–Una tontería. Evidentemente soy partidario de hacer uso de las mascarillas, pero cuando toca. Si sales a entrenarte y vas con la mascarilla te vas a estar ahogando todo el tiempo. No lo veo saludable.

–¿Quién va a ganar la Vuelta a España?

–Está interesante. Está siendo muy entretenida, con bastantes corredores metidos junto a Roglic y Carapaz. ¿Mi favorito? Creo que Carapaz puede hacerlo muy bien.

–Asturias suma la próxima temporada un nuevo representante en el pelotón, Pelayo Sánchez.

–No recuerdo ahora mismo si hemos coincidido alguna vez en persona. Sí que he oído hablar mucho de él. Hace unos años había un montón de asturianos en el pelotón y ahora estábamos solo Dani Navarro y yo. Me alegro un montón de que tengamos más representantes. Tenemos muchos ciclistas jóvenes con talento que parece que les está costando dar ese último paso. Ojalá haya cada vez más.

–¿Qué le dice a los guajes que quieren ser Iván Cortina?

–Que disfruten, que no anden en bicicleta por obligación. El recorrido, al final, es muy largo, y eso acaba cansando en el sentido de hacer carrera de esto. A medida que subes escalones te tienes que centrar, pero en ciclismo hay que disfrutar siempre.

Philipsen gana en la Vuelta

El ciclista belga Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) ganó ayer la decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Mos y Puebla de Sanabria sobre 230,8 kilómetros, con un final al esprint pasado por agua tras una larga jornada que no provocó cambios en la general, liderada por Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Hoy la decimosexta etapa saldrá de Salamanca y llegará a Ciudad Rodrigo tras 162 kilómetros. Menos recorrido, pero un perfil de media montaña con dos puertos. Primero, el Puerto de El Portillo y, después, el Puerto de El Robledo, con rampas de hasta el 12 por ciento