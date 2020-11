La Tercera asturiana prepara partidos este mismo fin de semana

La Federación quiso conocer el sentir de los equipos debido a un cambio de rumbo que no estaba previsto en ningún caso. Jugar sin público es una merma económica de gravedad para los equipos modestos del Principado y por eso se decidió parar hasta nuevo aviso, pero la cada vez más complicada situación sanitaria en la región, unido a que otros equipos de distintas regiones sí están compitiendo, han inclinado la balanza a jugar a puerta cerrada.

La Federación organizó ayer una consulta para conocer cuántos equipos están a favor de jugar sin público durante dos jornadas y luego revisar la situación cada quince días. El resultado fue de 12 a clubes a favor y 8 en contra. Uno no votó. Aunque la novedad más importante de la reunión es que lo más probable es que este mismo fin de semana haya ya partidos en la categoría. Muchos equipos no quieren perder más tiempo de lo debido y expusieron que podría aprovecharse el fin de semana para recuperar partidos atrasados. El Principado lo permite y la Federación lo ve con buenos ojos.

Varios equipos de Tercera, de hecho, están ya en contacto para adecuar horarios y poder jugar mañana o pasado. “Si se ponen de acuerdo y nos lo comunican mañana a primera hora (por hoy) no hay ningún problema”, explica Ramón Alonso, vicepresidente de la Federación Asturiana, tras la reunión. El directivo resume el sentir del fútbol modesto tras el cónclave. “Cada quince días revisaremos la situación. Todo el mundo quiere jugar con público, pero ahora mismo es muy complicado por la situación sanitaria. El fútbol en Asturias no se puede entender sin gente, pero no podemos estar parados mucho tiempo. La gestión depende de la Federación Española y en otras regiones están jugando”, finaliza Alonso.

La Federación se reunirá otra vez con el Principado dentro de dos semanas, el lunes 16 o el martes 17, para evaluar la situación y poder estudiar la vuelta del público si las cifras de la pandemia son mejores. En la Liga Nacional juvenil la situación es idéntica: se volverá a jugar el fin de semana que viene. Habrá algunos partidos entre semana.