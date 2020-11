Carreño combate, Nadal gana

No pudo ser. Otra vez. Pero vendió cara la derrota. El asturiano Pablo Carreño no pudo con el mallorquín Rafael Nadal, que jugará por cuarta vez en su carrera las semifinales del Masters 1.000 de París tras derrotar a su compatriota por 4-6, 7-5 y 6-1 en dos horas y 14 minutos. La derrota acabó con las escasas opciones que tenía Carreño de clasificarse para las Finales ATP de Londres y sirve en bandeja el último billete que quedaba para ese torneo al argentino Diego Schwartzman, que había perdido horas antes contra el ruso Daniil Medvedev. Carreño tuvo el duelo en su mano, pero Nadal, que no completó un buen partido, volvió a dar una muestra de su capacidad de sufrimiento y se aferró para dar la vuelta a la contienda. Le costó al balear tomar el ritmo del partido, más parecido al inicio dubitativo que tuvo en su debut contra Feliciano López que al más expeditivo de los octavos de final contra el australiano Jordan Thomsom.

Eso dio la iniciativa a Carreño, que venía desplegando un gran tenis y que tras arrebatar el servicio de Nadal en el octavo juego, enfiló hacia la manga, la segunda que le ganaba en siete partidos. La dinámica pareció extenderse al segundo set, que comenzó con el mallorquín contra las cuerdas, obligado a remontar un 0-40 para no ceder su saque de entrada. Tocado, sin desplegar un buen juego, Nadal fue sobreviviendo, esperando su oportunidad que se iba anunciando a medida que pasaban los minutos y el juego de Carreño perdía precisión. Amenazó con la rotura el balear en el octavo, pero tuvo que esperar al duodécimo para apuntarse la manga y forzar la tercera. La impresionante fortaleza mental de Nadal volvió a ser decisiva y minó la de su rival, que fue perdiendo el hilo del partido y su resistencia declinó, hasta ceder el set decisivo.

Tras el partido, Nadal alabó el buen partido realizado por el gijonés Pablo Carreño. “Comenzó muy bien, estaba muy cómodo con su servicio, yo no lograba estar sólido en el resto y no le hacía daño. Hay que felicitarle porque ha logrado jugar muy agresivo. Poco a poco he mejorado mi resto”, señaló. “Carreño está jugando a un nivel alto desde que acabó el confinamiento, poniendo en problemas a los mejores del mundo y ganando a algunos. Ha jugado muy agresivo, ha jugado bien muchos momentos del partido. Hay que darle mucho mérito por el nivel al que está jugando”, sentenció Rafa Nadal.