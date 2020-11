La encrucijada del vacío

En la cumbre telemática se comunicó lo que ya se esperaba: que habrá fútbol a puerta cerrada durante al menos dos jornadas. Y los clubes dieron su opinión y votaron. 12 estuvieron a favor de jugar sin gente y otros 8 no (el Avilés no estuvo en la reunión y no votó). Luis María García, presidente del Caudal, es uno de los que votó que sí a los partidos sin público. Y explica su decisión ajustándola únicamente a criterios deportivos. “Al equipo no le beneficia en nada parar y el año pasado cuando se suspendió nos resultó nefasto. Habrá quien pueda opinar otra cosa y me parece perfecto, pero para nosotros cuanto más se juegue mejor”, explica el mandatario.

Respecto a la parte económica, García se hace una pregunta: “¿Quién sabe lo que va a pasar?”. Y lo explica. “Vamos a ir todos jorobados sea de una forma u otra y todos los tenemos claro. Pero nosotros tenemos unos compromisos con unos jugadores y sí nos parece bien probar a puerta cerrada y cuando pasen 15 días revisar la situación. ¿Qué perdemos? Es que no hay otra que jugar. En el resto de España se están disputando partidos y nos puede penalizar la Federación Española, que es la responsable. Yo no voy a arriesgar al club a un descenso a Preferente. Eso lo tengo clarísimo”, finaliza García. José Luis Cueva, presidente de L’Entregu, es uno de los dirigentes que se mostró contrario a reanudar el fútbol sin espectadores. “Económicamente nos abrasa y arruina toda nuestra economía. Es que no es solo pagar a jugadores: hay que pagar a los árbitros” explica Cueva. En Tercera el equipo local es el que se ocupa de abonar la correspondiente tasa al equipo arbitral. “Seguimos sosteniendo que no se puede jugar sin público, pero no nos queda otra que acatar. A ver si la situación mejora en quince días y se puede volver a meter gente”, recalca Cueva. L’Entregu jugará mañana ante el Urraca en el campo llanisco de La Corredoria (17.00 horas) un partido aplazado. Diego Junquera es el presidente del Gijón Industrial y su posición no ha cambiado desde el estallido de la pandemia. En su club defendieron siempre que lo sensato era no reanudar la competición, pero ahora, con partidos en juego, creen que es viable jugar sin público al menos quince días. “Lo avisamos cuando volvió el fútbol: una vez que se empiece ya no se puede parar. Nosotros tenemos a muchos futbolistas dados de alta y no podemos parar por un capricho de algunos equipos que no tienen a gente asegurada y les da igual”, dice Junquera de forma contundente. “Si se votase para suspender la Liga de forma definitiva votaríamos que sí, pero no queremos estar tres meses sin jugar y luego volver”, recalca.

El Industrial, consciente de la situación económica, ya llegó a un acuerdo con la plantilla para reducir sueldos en caso de que los partidos sean sin público y sus ingresos se vean mermados.

El presidente del Titánico de Laviana, Fran Suárez, tiene clarísimo que es inviable jugar sin público. De momento, la incertidumbre sobre la competición le ha impedido cumplir las previsiones sobre el número de socios. “La pasada temporada tuvimos 300 y para esta contábamos con llegar a los 500, pero esto lo ha paralizado todo”, recalca Suárez. Según el calendario, al Titánico le correspondía recibir mañana al Llanes en Las Tolvas y el próximo partido en casa, frente al Colunga, se estudiará la posibilidad de que haya espectadores.

“Ahora mismo lo veo complicado”, admite Fran Suárez, que va incluso más allá: “Sería partidario de trasladar la competición a febrero, para ver si mejoran las cosas y puede volver el público a los campos. Y en caso contrario no quedaría más remedio que suspender la competición”. Mientras tanto, los dirigentes del Titánico tienen que atender los pagos a los jugadores, que siguen entrenando: “Vamos tirando con lo que ingresamos en verano, pero no podremos seguir mucho tiempo más así”.