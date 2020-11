El Langreo-Sporting B de mañana (17 horas) en Ganzábal no corre peligro, pese a que cuatro integrantes de la plantilla azulgrana están en cuarentena en sus domicilios, como medida de prevención, por sospechas de covid-19. En los test de antígenos del martes hubo tres positivos, alguno de integrantes del cuerpo técnico. Pese a que ayer, tras las pruebas PCR, no se confirmó ningún positivo, el protocolo exige un segundo test negativo, que no podrá realizarse hasta el lunes.

A los tres confinadas desde el martes se unió ayer un jugador que todavía no había recibido el resultado de su test. Si llega a tiempo y es negativo podrá ser convocado para el partido de mañana frente al Sporting B por Ángel Rodríguez. El técnico azulgrana señaló que los parones no son buenos, “pero está claro que era mejor no tener competición la pasada jornada por lo que todos sabemos. Esta semana he visto bien al equipo, trabajando con mucha intensidad, y estoy convencido de que vamos a pelear el partido”.