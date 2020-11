Varios clubes de la ciudad no entienden la prohibición de utilizar instalaciones deportivas para entrenar o dar clases a deportistas no profesionales o que no participen en ligas regulares. “El tenis es una actividad segura, en la que se guarda distancia de seguridad y además como es en mi caso se desarrolla en canchas al aire libre”, asegura Rosa Domínguez, responsable del Club RD Tenis&Pádel, que contrapone esta medida para luchar contra la pandemia con que “se pueda seguir realizando actividaes extraescolares en los colegios o que se permita deportes con contacto como el balonmano, el baloncesto o el fútbol y no el tenis, en el que los jugadores están siempre a bastante distancia incluso en las clases colectivas para evitar darse raquetazos unos a otros”.

Su rechazo es compartido por Javi Alonso, responsable de la escuela de trial bici. Alonso ha remitido una carta a Adrián Barbón, presidente del Principado. En ella enumera todas las medidas de seguridad que están llevando a cabo, como son el uso de mascarillas y guantes o que ningún niño comparta bicicleta. Además, advierte de que varios de sus alumnos estaban preparando el Campeonato de España, ente ellos el actual campeón promesa e incluso él mismo que lo es de la categoría máster, y que en ningún momento se ha detectado un positivo en la instalación. Ambos solicitan que el Principado revoque la prohibición.