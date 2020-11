El Club Voleibol Oviedo de Primera División Femenina siguió ayer su marcha triunfal con un claro triunfo, el cuarto de la temporada, frente al Universidad de Valladolid. Las jugadoras de Marís Corral se impusieron por tres sets a cero, con parciales holgados de 25-13, 25-18 y 25-12. En la próxima jornada, el C. V. Oviedo viajará a Cantabria para enfrentarse al Astillero.

El Rodiles de la Segunda División Femenina de fútbol sala tiene hoy la oportunidad de lograr el segundo triunfo de la temporada en su visita al equipo cántabro Ribamontán, que todavía no conoce la victoria en las tres jornadas disputadas. El Rodiles solo ha jugado dos partidos hasta el momento, con victoria a domicilio frente al Gora (2-5) y derrota en casa con el Txantrea (0-1).

El EFS Siero decidió no disputar ayer el encuentro ante el Yesos Castaño correspondiente a la primera jornada de Liga en División de Honor al considerar que no se cumplían los protocolos sanitarios del covid. Según trasladó el club, no se garantizaba la seguridad y no hubo toma de temperatura en la entrada del pabellón. También aseguraron que los locales no pasaron los test antes del partido.

El Areces Pavitek no solo plantó cara al Sant Just, colíder de la OK Liga Plata Norte, sino que rozó la victoria en su cancha de Grado. Tuvo que conformarse con el empate (2-2) logrado por el equipo catalán a falta de solo 17 segundos y después de que Pedro González, con 2-1, desperdiciase una falta directa. Los goles locales fueron conseguidos por el propio Pedro González y Rodrigo Ramos.