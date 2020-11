María José García ha vuelto a lo grande

Y es que María José García no se dio por vencida y, apoyada por su pareja deportiva y sentimental, el mierense Omar Quintana, que también es su preparador físico, buscó la forma de volver tanto al deporte como a hacer una vida normal a pesar de sus problemas físicos. Lo que no se esperaba era un regreso como el que ha tenido. Primero se impuso en el Campeonato del Norte, disputado en Ávila, y el pasado fin de semana consiguió el Nacional de wellness (una de las modalidades del culturismo) por tallas y el Campeonato de España absoluto. Un resultado que redondeó con el subcampeonato de culturismo por parejas junto a Omar.

Estos resultados les sirven para algo con lo que no contaban ninguno de los dos: participar este próximo fin de semana en el Mundial que se va a celebrar en Barcelona. “Es un sueño, una ilusión enorme poder estar en un Mundial y disfrutarlo. Después de todo lo que ha pasado, después del confinamiento estar ahora ahí es increíble”, reconoce García.

El Mundial será también el final de una pesadilla que comenzó hace ahora tres años. “Tuve una lesión de vértebras bastante dura y lo primero que me dijeron es que no podía hacer este deporte, que de hecho era culpa del culturismo”, explica la deportista ovetense.

Los problemas de la espalda aconsejaban medidas drásticas que ella no estaba dispuesta a aceptar: “Me dijeron que debía entrar en la unidad del dolor del HUCA y fijarme la espalda, y me negué; soy profesora de Educación Física, profesora en la Universidad de Oviedo y nutricionista, y no estaba dispuesta a renunciar a todo”, explica.

Visto el camino que le marcaban, buscó alternativas y las encontró. Un médico le dijo que el deporte no era la causa de sus problemas, sino más bien la solución. “Me dijeron que gracias a la musculatura que tengo no estoy mucho peor, así que volvimos a entrenarnos, siempre con cuidado y seguridad. Sé que tengo que vivir con el dolor, que hay una operación, una prótesis en las vértebras, que es muy arriesgada y cara, pero de momento lo voy llevando y puedo continuar”, relata.

Lo que más le importa ahora es poder seguir con su vida y disfrutar de su deporte: “Llevo un año preparándome para competir, tengo días malos pero voy capeando el temporal; volví a prepararme en serio y ahora está saliendo todo rodado”. Este fin de semana tratará de hacer un buen papel junto a Omar en un Mundial que no podrá ser seguido por público debido a la pandemia. Pero tan solo el hecho de poder estar allí es una victoria para esta ovetense que se niega a rendirse.