La clasificación empieza a apretar el Covadonga, que no ha tenido el comienzo que esperaba en su debut en Segunda B. Dos derrotas y un partido aplazado obligan al equipo que dirige Fermín Álvarez a buscar la sorpresa frente al Burgos, uno de los claros aspirantes al ascenso. Aunque sin público, el partido del Juan Antonio Álvarez Rabanal (12 horas), con arbitraje del cántabro Castellanos Argüeso, tendrá otros alicientes, como la primera visita profesional a Oviedo de Saúl Berjón, un símbolo del oviedismo.

“Creo que Saúl podría haber seguido en el Oviedo y dar grandes momentos porque aportaba mucho tanto dentro como fuera del campo”, señaló Fermín Álvarez sobre el que considera el gran peligro de su rival de hoy: “Cada vez que gana un metro lanza centros con las dos piernas para los dos delanteros. Tenemos que intentar evitar eso”.

Al margen de Berjón, el entrenador del Covadonga conoce bien a otro exoviedista, Galder Cerrajería, y señala también a Guillermo, un delantero centro que ha jugado muchas temporadas con el Numancia en Segunda División. “Está claro que el Burgos es un equipo hecho para ascender, con un potencial tremendo”. Pero Fermín advierte de que ellos también jugarán sus bazas: “Tenemos que hacernos fuertes en nuestro campo. Ellos no están acostumbrados a jugar en césped sintético, ni a las dimensiones, ya que El Plantío es más largo y ancho que el nuestro”.

Por supuesto, el Covadonga también tendrá que evitar errores como los que le costaron la derrota en su anterior partido en casa, frente al Vetusta (1-3), ante un rival con un jugador menos: “Aquello fue principalmente por demérito nuestro. No hicimos bien las cosas, sobre todo cuando nos quedamos en superioridad numérica. Espero que mañana (por hoy) no se repita”.

Pese a esas malas sensaciones, Fermín asegura que la alineación no diferirá mucho de aquella “porque no fueron errores individuales, sino de concepto”. Tiene las bajas de Edu Font y David, por lesión, y Naredo, confinado por ser contacto estrecho de un positivo por covid-19, aunque toda la plantilla ha dado negativo en los test. La alineación probable del Cova sería la formada por Aitor Rodríguez, Naredo, Aitor Ferrero, Artabe, Álvaro García, David González, José Luis González, Pozo, Jaime, Diego García y Sergio Ríos.

El entrenador del Burgos, Julián Calero, que cuenta con toda la plantilla salvo Mumo y Aitor Córdoba, señaló que el césped del Juan Antonio Rabanal no será una excusa para su equipo: “Hay que ser inteligentes y adaptarse, ese es el camino que seguir, buscar excusas no nos van a llevar a ningún lado”, recalcó.