“El día que acertemos en el área rival daremos sorpresas”

Fermín Álvarez dio una lección tras la derrota de ayer ante el Burgos de lo que significa no poner excusas, por muy cerca que se quedara el Covadonga de sacar algo positivo ante uno de los equipos más fuertes de su grupo. Para el técnico ovetense no es mala suerte cuando el rival aprovecha tus fallos: “Nunca busco la justicia en el fútbol, si cometemos errores y ellos aciertan no es una injusticia”.