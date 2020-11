Eduardo Chacho Coudet puede ser el próximo entrenador del Celta . El argentino, que como jugador tuvo un breve paso por el club vigués en la temporada 2002-2003 (en enero regresó al River Plate, al que pertenecía su ficha), dejaría en tal caso a su actual equipo, el Internacional, como líder en el Campeonato de Brasil. Es en todo caso la apuesta del club celeste de entre los entrenadores presentes en la lista que manejaba la directiva después de la negativa de Marcelino.

A Eduardo Coudet aún le preguntaban el domingo por el interés del Celta de Vigo y él negaba haber recibido una oferta, aunque sin resultar tajante: "Centrémonos en lo que ha sido el partido. El Celta es un club en el que jugué y conozco bien, pero de eso no puedo decir nada. No (he tenido oferta) porque el Celta tiene entrenador", contestaba en declaraciones recogidas por Globoesporte.

Coudet, que tuvo una carrera exitosa en Argentina como futbolista, especialmente en una etapa brillante de River, con fama entonces de excéntrico, ha tenido hasta el momento una brillante trayectoria en los banquillos, especialmente con Racing Club de Avellaneda, con el que logró el título liguero. Fuera de su país ya ha entrenado también en México, en Tijuana, pero carece de cualquier tipo de experiencia en el fútbol europeo.