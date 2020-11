835 caracteres. Fusce aliquam nibh a sapien posuere volutpat. Nunc felis urna, semper a ullamcorper a, vehicula bibendum in at urna. Sed diam mauris, ultrices id egestas imperdiet, sagittis id orci. Phasellus risus sapien, ultrices quis congue eget, Nulla leo libero, interdum tristique pellentesque nec, imperdiet ut purus. Donec eget tellus imperdiet justo commodo rhoncus. Donec in tincidunt neque. Pellentesque sed nulla dolor, sed laoreet neque. Proin euismod quam at tellus adipiscing vel eleifend metus tincidunt. Suspendisse tellus sem, Praesent vestibulum urna vitae turpis iaculis vestibulum. Aliquam non nunc in mi posuere facilisis non et nibh. Etiam vitae neque massa, non ultricies quam. Praesent varius aliquet purus, laoreet placerat massa tincidunt sed.

En el Oviedo se acumulan las buenas noticias. A la encarrilada marcha del equipo se le une el vacío de la enfermería. Rodri Ríos, lesionado de un hombro en la pretemporada, se entrenó ayer al mismo ritmo que sus compañeros por primera vez tras su dolencia.

El atacante se ejercitó con los futbolistas suplentes del Oviedo ante el Castellón y tocó balón sin problemas. Lo esperado es que no vaya convocado el viernes para jugar ante el Zaragoza, pero sí apunta a estar apto para recibir el sábado 21 de este mes al Fuenlabrada.