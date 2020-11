Fuertes ve que el ring tiene futuro

Su día a día está centrado en el boxeo. “Me levanto, voy a clase y luego entreno, estoy todo el tiempo rodeada de gente del boxeo. Prácticamente estás las 24 horas y los siete días de la semana inmersa en el deporte. Somos seis chicas que vivimos en el CAR y otra más que es de Madrid y solo viene a entrenar”, relata. Tras haber realizado en Asturias estudios de Técnico de Actividades Físicas y Deportivas, este curso Laura ha comenzado a estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el antiguo INEF, ya que quiere enfocar su futura vida laboral al mundo del deporte. Lejos quedó aquel 2015 cuando tomó la decisión de dejar el kárate y centrarse en el boxeo, ya que compaginaba ambas disciplinas. Al poco logró su primer título nacional por equipos y tras un paréntesis en la competición para acabar el Bachiller, regresó con fuerza logrando ya su primer título individual y medallas de oro en la Copa Iberdrola y en el Torneo Internacional de Braga (Portugal). A pesar de que el boxeo, y sobre todo el femenino, no goza del respaldo popular, Laura asegura que ella siempre lo tuvo de su familia y que “poco a poco las cosas están cambiando”.

Para Laura Fuertes la apuesta de Iberdrola por el boxeo femenino con, entre otras cosas, la puesta en marcha de la Copa Iberdrola, “se nota mucho porque nos permite salir a más competiciones internacionales y el boxeo está llegando a más chicas, dando visibilidad a este deporte entre las mujeres. Esto nos está ayudando a crecer”.

Tras el éxito logrado en esta competición, la asturiana está como el resto del mundo “pendiente de cómo evoluciona el coronavirus. Hay prevista una competición internacional y luego el Campeonato de España en Murcia en diciembre que espero que se pueda celebrar”. Todo ello forma parte de su preparación para el Campeonato del Mundo del próximo año, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos: “Espero poder ir y luchar por esa clasificación”.

Hasta ahora, Laura competía en 48 kilos, “pero ese peso no es olímpico y por eso me pasé a 51”, en el que logró la victoria en la Copa Iberdrola. “Aquí en el CAR estamos como en una pequeña burbuja, con carteles recordando las medidas sanitarias, geles cada poco, todo el mundo con mascarilla... Es lógico porque aquí estamos muchos deportistas con posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos y nadie quiere arriesgarse”, asegura la asturiana sobre las medidas de seguridad que la rodean a diario.

“Lo más duro es estar lejos de la familia y los amigos. La mayor parte del tiempo estoy en Madrid. Volví a casa la semana pasada, no iba a Asturias desde agosto porque no puedes parar la preparación de una competición. Solo puedo ir cuanto tengo algún permiso”, reconoce la púgil asturiana que a pesar de esta circunstancia prefiere quedarse con que está haciendo “lo que me gusta. Y mi familia y mis amigos lo saben”.