El Belenos se da un tiempo

“En el futuro lo vamos a conseguir, pero ahora no es el momento, todavía nos falta”. Así explicaba el presidente del club, Felipe Blanco, la decisión adoptada por el Belenos de no participar en la fase de ascenso a División de Honor B femenina después de que la Federación Española les invitara a hacerlo. Las razones son contundentes: “Llevamos sin entrenar con contacto desde marzo, y ahora hemos entrenado un mes desde septiembre y hemos tenido que volver a parar otra vez, tendríamos que enfrentarnos a equipos que tiene el objetivo de ascender y que sí se están entrenado para ello; por eso creemos que no es el momento”; añadía el presidente del club.