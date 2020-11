El golf se siente seguro

La diferencia entre dar un paseo y jugar al golf es que en el primer caso se puede hacer con normalidad en cualquier parque y lo segundo es ahora mismo imposible porque los campos de golf, al igual que el resto de instalaciones deportivas, están cerrados en Asturias por las restricciones a la movilidad decretadas por la pandemia del coronavirus. Un grupo de jugadores, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, reivindica que se haga una excepción con su deporte y dan argumentos para ello: “Es un espacio abierto, en el que por definición se guarda la distancia entre un jugador y otro, se practica con mascarilla y, además, todos los campos han suprimido las banderas de los hoyos y han quitado los rastrillos, que eran la única cosa que podían tocar varias personas. Llegas, juegas y te vas”, explican.

Álex García, jugador y profesor, considera que una de las razones para dejar jugar al golf es precisamente la trayectoria que llevan desde que comenzó la pandemia: “No ha habido contagios en los campos de golf asturianos”. García añade que “aunque un campo de golf sea una instalación deportiva, tiene poco que ver con un polideportivo y mucho más que ver con dar un paseo por el monte o salir a caminar, algo que sí está permitido. Si haces siete u ocho kilómetros por el monte, qué más da que sea en El Naranco o en un campo de golf”.

A sus 32 años, David Castro es un aficionado de los que tienen un nivel alto y suelen acudir casi todos los días a practicar. También él pide una excepción para el golf porque “este deporte cumple con todas las condiciones que pide el Principado: no es una instalación deportiva como otra cualquiera, donde pasas por un vestuario y estás en un sitio cerrado; aquí estás al aire libre, se puede mantener la distancia y se cumple con todo lo que ha dictado el Principado”, señala.

Un caso similar es el de Diego Pérez, de 28 años, que aún siendo amateur tiene un handicap bajo y suele ejercitarse con asiduidad. También él considera que hay razones de sobra para abrir las puertas de los campos de golf: “Si se toman las medidas adecuadas es un deporte que se puede jugar perfectamente, igual que se puede ir a andar en bici porque es exterior, igual que se puede correr porque es exterior; yo incluso diría que el golf tiene menos riesgo de contagio que cualquiera de esos deportes porque estás casi en parado y hay muy pocas posibilidades de contagiarse. Es poco menos que estar en un jardín o en un parque”.

Para Jorge Menéndez, de 49 años y que lleva practicando el golf desde los 27, sería oportuno hacer un análisis específico del golf para distinguirlo de otros deportes como se prevé hacer con el comercio minorista: “Igual que hay otros sectores que están pidiendo que se abra, como puede ser el comercio minorista, para que no haya decisiones que puedan parecer arbitrarias; pues lo mismo para la práctica del deporte, pedimos que se puedan estudiar casos concretos y, efectivamente, ver si hay riesgo o no y si no lo hay levantar la mano”. Un argumento al que añade otro de índole económica: “Siendo un deporte seguro, hay que tener en cuenta que hay personas que viven de esto, los que trabajan en los campos y los profesores, y consideramos que es una forma de mantener actividad económica, que también es algo importante en estos momentos”.

La aficionada Carmen López, por su parte, lo tiene claro: “El golf es un deporte que se puede practicar al aire libre y donde menos nos vamos a contagiar porque siempre se mantiene la distancia. Nunca nos hemos sentido con ningún tipo de riesgo, la gente siempre va con mascarilla y” manteniendo las distancias”.

Para Emilio Hormaeche, de 64 años, salmantino que vive desde hace 26 años en Asturias, una de las razones que hacen del golf una modalidad que puede practicarse en estos tiempos de pandemia es que es “el deporte perfecto para jugar solo”. En su opinión, “sería muy buena idea que nos dejaran jugar al golf” y explica las razones por las que a su juicio se pueden abrir los campos: “En un campo de golf si no te quieres ver con nadie no te ves con nadie, no estás jugando contra ningún rival porque estás básicamente jugando contra ti mismo. Es el deporte perfecto para jugar solo, por eso, en este tipo de actividades estamos perfectamente seguros”. Una seguridad que esperan les permita pasar la pandemia golpeando una bola de golf.