Abraham: “El Avilés es el equipo de todos, ya no es el equipo de Tejero”

–¿Cómo les ha afectado el parón en la competición?

–Desde mi cargo siempre he sido partidario de que se jugara. Se ha hablado mucho de lo mucho que afecta que no pueda ir gente al campo, pero creo que tampoco se puede dejar de lado al futbolista. Lo que no se le puede exigir a los jugadores es que rindan si se les deja un año sin jugar. Sería imperdonable pudiendo jugar no hacerlo.

–¿De qué forma vive el futbolista esta situación?

–En el último que se ha pensado es en el futbolista, se les ha dejado de la mano de Dios. Hay muchos jugadores de categorías no profesionales que viven del fútbol.

–En el caso del Avilés, intentan ser lo más profesionales posible. ¿No es así?

–Tenemos todas las herramientas para ser profesionales y actuamos con tales, la gran diferencia es el sueldo. Hay otros clubes en Tercera que pagan sueldos altos, como el Caudal, Llanera, Llanes o Tuilla, y que dicen que no son profesionales. El Avilés lo que tiene es mucha historia, mucha afición y el objetivo claro de llegar a una categoría profesional lo antes posible. Para eso hemos intentado acertar con los fichajes y trabajar de la manera más seria y profesional posible. También estamos potenciando la cantera porque nuestro objetivo en el futuro es que nuestra cantera juegue de tú a tú con la del Sporting y con la del Oviedo.

–¿Les han dado tranquilidad desde el club en tiempos tan complicados como los actuales?

–No nos han fallado mientras han sido los gestores y ahora que son los propietarios no nos van a fallar tampoco. Cobramos al día y pensamos en lo deportivo. El futbolista está para jugar y la propiedad para que no haya problemas extradeportivos.

–En el caso del Avilés, ¿el objetivo es el ascenso?

–Es un error pero es una realidad. Tenemos todas las herramientas para ascender, pero los rivales también juegan. Me gustaría crear una identidad, que la próxima temporada, en la categoría que sea, se quede el máximo número posible de jugadores.

–¿Cuánto van a extrañar a sus aficionados en el campo?

–Mucho. Es un pena porque el ritmo de socios que se estaban haciendo era elevado. La gente de Avilés apoya incondicionalmente a los suyos. Han sufrido mucho con la anterior propiedad. Queremos que puedan estar orgullosos de ponerse la mascarilla del Avilés. Este es el equipo de todos gracias a Diego Baeza, ya no es el equipo de Tejero.