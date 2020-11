Ahora le toca a Fermín

A Fermín Rodríguez siempre se le ha dado bien el deporte, lo ha practicado e incluso llegó a ser director deportivo en equipos ciclistas. Una vida en la que disfrutó con los éxitos de otros, que sí podían dedicarse al deporte en exclusiva. Desde hace cinco años, cuando se prejubiló, el tinetense, afincado desde hace 40 años en Avilés, ha podido entrenarse como un profesional y descansar lo suficiente para asimilar bien el esfuerzo. El resultado ha sido un éxito tras otro: lleva tres campeonatos de España de duatlón consecutivos, un campeonato de Europa y un subcampeonato del Mundo. En su mayoría, lo ha conseguido en distancia sprint. Y es que Fermín es capaz, a sus 67 años, de correr a 3 minutos y 45 segundos el kilómetros, algo al alcance de muy pocos.

“Empecé a competir con 12 años en salto de longitud, hacía campo a través y velocidad y competía por ahí”, cuenta este deportista, nacido en la localidad Bárcena del Monasterio, en el concejo de Tineo. Pero a los 16 años empezó a estudiar Maestría Industrial por las noches y a trabajar de tornero por el día. “Más adelante me llamaron de una empresa de la que me prejubilé hace ahora cinco años”, relata.

El trabajo no le apartó del deporte, pero sí que le impidió por dedicarse más a fondo a él. Fueron tiempos en los que cambió el atletismo por el ciclismo, del que le apasionan las clásicas: “Tengo pasión por los adoquines, por las clásicas belgas”, dice. En esos años, en los ‘80, empezó a colaborar con el famoso equipo asturiano Clas, hizo el curso de director deportivo y empezó a dirigir a equipos de la Escuela de Ciclismo de Avilés, de la que llegó a ser director deportivo del equipo Élite sub-23. “En 2002 se acabó el equipo, mi hijo Pablo, que estuvo a punto de ser profesional, lo dejó y a partir de ahí empecé a plantearme hacer carreras populares a pie, de 10 kilómetros, de 20, siempre me gustó la larga distancia”, cuenta.

La conjunción entre el ciclismo y el atletismo estaba cada vez más cerca y la respuesta estaba en e duatlón. Tan solo le faltaba algo más de tiempo para prepararse. En 2014 cumplió el sueño de participar en la marcha cicloturista que se corre el día antes del Tour de Flandes y que transcurre por la misma ruta que los profesionales. Una carrera popular que es retransmitida por televisión y seguida por muchísima gente: “Fue como un sueño, pasar por esos adoquines, subir los muros con una cantidad de gente increíble”, rememora.

Pero le tocó vivir también la parte amarga del deporte en una caída por la que se magulló el hombro y tuvo que ser operado. “Ahí se me acabó mi primer plan que era correr el Mundial de duatlón que se iba a disputar en Avilés, estuve un año sin tocar la bici”. Volvió en 2017 y, sin tener licencia, corrió cinco duatlones y los ganó todos. “A partir de ahí ya me planteé que tenía posibilidades y que podía dar un paso adelante, empecé con el Club Multideporte de Oviedo, con un entrenador, Antonio Casado, y fue muy importante”, relata.

Desde entonces no ha dejado de acumular éxitos: en 2018 el campeonato de Asturias, tres campeonatos de España consecutivos, un Europeo y un Mundial en el que quedó segundo, solo por detrás de otro español, Paco Morales, del que se hizo amigo en esa carrera. Reconoce que a lo largo de su vida siempre tuvo algún proyecto deportivo en mente, pero que es ahora cuando puede dedicarse más a fondo a ponerlos en práctica: “Nunca me quedé con a sensación de frustración, tienes una familia, va pasando la vida y hay cosas que no puedes hacer”. Ahora tiene cinco nietos y a los dos de Oviedo no los puede ver por la pandemia. Ellos presumen de los éxitos de su abuelo en el colegio.