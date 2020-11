“Ante Nadal en París me faltó convicción en el segundo set”

–¿Qué balance hace de este 2020?

–La temporada ha sido muy buena dentro de lo que ha sido este año, que ha sido horrible para todo el mundo. Con esto de la pandemia, en el tenis hemos estado parados prácticamente cinco meses pero hemos tenido la suerte de poder volver a jugar. El nivel de juego que he dado ha sido muy bueno y los resultados también. Dentro de todas las cosas malas que han pasado creo que la temporada al final ha sido buena en lo personal.

–Usted ha dicho que buena parte de los resultados logrados tras el confinamiento se ha debido al trabajo realizado durante ese tiempo. ¿Puede concretar algo más sobre lo que hizo?

–En los primeros momentos en los que nadie sabía si íbamos a poder volver a jugar o no fue muy duro el motivarse para entrenar. Pero creo que tanto el equipo como yo hicimos un trabajo muy duro para intentar mejorar cosas que normalmente no tenemos tanto tiempo para tratar, como el aspecto físico o determinados aspectos en la pista como el hecho de ser agresivo con la primera y la segunda bola. Hicimos también algún cambio en el saque y al final todo ello ha salido muy bien.

–¿Cuál ha sido el peor momento del año?

–Sin duda cuando se cancelaron los torneos de Indian Wells y Miami, que fueron los primeros que no se celebraron, y la incertidumbre de no saber qué pasaba y si se podría volver a reiniciar la temporada o no íbamos a poder jugar hasta que no se encontrase una vacuna. Fueron los momentos de mayor incertidumbre, no solo por el hecho de no estar jugando sino sobre todo por no saber cuándo lo íbamos a poder volver a hacer.

–¿Y del que guarda mejor recuerdo?

–Creo que el resultado en el US Open. Las semanas en Nueva York que fueron los primeros torneos que se volvieron a jugar. Iba con mucha ilusión y muchas ganas de jugar. Fueron partidos muy duros pero que jugué bien y pude sacarlos adelante. Para mí, eso fue lo mejor del año.

–En en el Master 1.000 de París tuvo a Nadal contra las cuerdas: ¿Qué le faltó para poder ganar ese partido?

–El último partido del año fue contra Nadal en París y creo que la imagen que di fue muy buena, sobre todo después del que había jugado en Roma contra él. Allí apenas había podido entrenar en tierra batida y venía de Nueva York con un cambio horario. En París se demostró que el de Roma no era mi nivel, que podía hacer partidos mucho mejores que el que hice allí. En París hice un primer set impecable, le dominé y prácticamente Rafa no podía hacer nada. Pero estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia y poco a poco fue encontrando la manera de meterse en el partido. Empezó a restar mejor y eso me obligó a tratar de hacer golpes muy buenos constantemente. Al final me hizo la rotura con el 6-5 con unos puntos increíbles que le dio el set y a partir de ahí él fue superior. Me faltó la convicción al final del segundo set para poder llegar al tie-break. Pero creo que di un buen nivel y que puedo competir contra todo el mundo.

–¿Esperaba acabar el año en el puesto 16.º del ranking de la ATP?

–Cuando empecé el año estaba en el puesto 27.º y si hubiera sido un año normal creo que sí hubiera podido estar en este puesto o incluso mejor, pero siendo el año como fue, un año en el que apenas se jugaron torneos y que además no se restaron puntos, eso me ha perjudicado bastante. Es como si se hubiera repetido la lesión que tuve hace dos años porque esos torneos sigo sin poder puntuarlos y otra gente los ha mantenido. Por eso llegar al puesto 16.º es una noticia muy buena y que si me lo dicen cuando volvimos a jugar no me lo hubiera creído.

–¿Sabe ya cómo va a ser el inicio de la próxima temporada?

–No, porque todavía no nos han dicho cómo va a ser desde Australia. Sabemos que no se va a poder jugar con normalidad. Estamos esperando si se disputa la ATP Cup o ponen un torneo 250 antes del Open de Australia. Lo que sí sabemos es que tendremos que ir 15 días antes para hacer cuarentena en un hotel. Va a ser una gira dura porque tendremos que viajar con mucha alteración y eso probablemente suponga que las navidades nos las pueda pasar en casa con la familia.

–¿Cree que el relevo generacional está próximo o los Djokovic, Nadal y Federer seguirán resistiendo?

–El relevo generacional ya está ahí. Hay jugadores que están haciendo resultados muy buenos: Thiem ya ha ganado un Grand Slam, este último Master 1.000 se lo ha llevado Medvedev. Rafa y Djokovic van a seguir algunos años, creo que a Federer le va a costar un poco más pero ya se irán turnando más con el resto de jugadores mucho más jóvenes.