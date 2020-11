El derbi marca el regreso

LA NUEVA ESPAÑA reúne en el terreno de juego de El Florán, en la víspera, a un jugador de cada equipo, a los dos entrenadores y a los dos presidentes. Salvo los dirigentes, que tachan de “ruina” el regreso del fútbol sin público, los otros protagonista ansian que el balón eche a rodar. “Teníamos unas ganas locas de que volviera”, explica Álex García, capitán de L’Entregu. “Es un partido que presta, pero se echará en falta ese calor de la afición. Lo importante es que volvemos a jugar, que entrenar sin esa meta semanal es muy complicado”, añade Sergio Camblor, del San Martín, y natural de Sotrondio.

“Hay que jugar y convivir con esta situación, aunque echemos en falta a la gente en la grada”, enfatiza Chiqui de Paz, técnico del San Martín, anfitrión en el derbi de mañana a las 12.00 horas. “Espero un partido de máxima intensidad, habrá piquilla, y aunque ellos llegan como favoritos, vamos a intentar sacar nuestras armas y ser competitivos y valientes”, advierte el técnico del San Martín, cuando la conversación vira ya hacia lo que verdaramente tienen ganas los protagonistas: la competición.

Ahí aparece Marcos Suárez, con un factor sentimental dividido para explicar sus sensaciones. “Empezamos muy bien, pero no nos confiamos. Espero el control del balón por nuestra parte, pero en el fútbol lo primordial es dominar los espacios, algo clave para conseguir la victoria”, subraya.

Marcos Suárez dirige al L’Entregu, pero es sotrondino de nacimiento. “Empecé a entrenar al infantil del San Martín hace 33 años, que son los que llevo en los banquillos. Es un partido muy especial para mí”, reconoce. “Además mi familia es de los dos sitios, me crié en El Entrego por la familia de mi padre, pero la materna era de Sotrondio. Apenas hay cinco kilómetros de separación y este es del verdadero derbi de las Cuencas de esta temporada”, apunta.

Aunque el conjunto visitante, que ya rozó la promoción el curso pasado, llega como favorito, el San Martín también empezó con buen pie el curso. “Ganamos al Tuilla y estamos capacitados para dar la sorpresa”, resalta Camblor. “Estamos con buenas sensaciones y llegamos con fuerza al derbi, que siempre es un aliciente intentar ganarlo”, resalta García.

Jugadores y entrenadores anhelan ese regreso de la competición en Tercera, aunque con la incertidumbre de cómo afectará el covid al desarrollo de la competición. Aunque hubo parón general hace tres fines de semana, un positivo ya había aplazado el derbi. “Haciendo pruebas de antígenos como ahora, con distancia de seguridad, con cuidado, se puede jugar”, coinciden en señalar los representantes de ambos equipos.

Pero los presidentes son los que no les acaba de convencer este regreso del fútbol sin público. Echan números, calculadora en mano, y no ven rentable competir. “Esta taquilla con L’Entregu y la del Titánico nos daban un respiro enorme. Somos uno de los clubes más humildes, con uno de los presupuestos más bajos, y vivimos el día. Sin ingresos de público tendremos que pelear mucho para que no quede mucho pufo”, explica el presidente sotrondino. “Teníamos un poco de colchón, que lo gastaremos este año. Perderemos esa holgura y quedaremos en una situación difícil. Y temo que muchos equipos desaparecerán”, corrobora el dirigente entreguín.