El Cova sigue sin sumar

El Covadonga sigue sin puntuar en la Liga. Sin embargo ayer mereció mejor suerte en Valladolid. Los pupilos de Fermín Álvarez jugaron un partido muy serio, con ambición y tuvieron multitud de oportunidades para que el marcador fuera otro muy diferente. Fallaron un penalti y estrellaron un balón en la madera.

El filial no tardó demasiado en estrenar el marcador. En la primera jugada una asistencia de Sergio López a Uche le permitió hacer el 1-0. Un gol muy madrugador que obligó, a partir de entonces, al Covadonga a remar contra corriente. Los asturianos supieron responder y lograron el empate, por mediación de Javier Martón, tras un centro de Michel Secades. Y cuando parecía que mejor lo tenían los visitantes, llegó el segundo tanto vallisoletano. Un penalti cometido por Javi Martón sobre Uche fue transformado por Zalazar.

Tras el paso por los vestuarios, el filial amplió su ventaja con un tanto de Uche, tras un centro de Paulo Vitor desde la banda derecha. Ahí se lesionó el delantero local. La respuesta de los ovetenses no tardó en llegar, ya que en el minuto 59 el colegiado castigó al Valladolid B con un penalti tras una falta de Gaika sobre Javi Martón, que supo transformar Jaime . Los visitantes se volcaron en ataque y encontraron el premio en el minuto 69 cuando el árbitro volvió a pitar un penalti en contra del equipo local de Miguel Rubio a Javi Martón. En esta ocasión Gaizka estuvo providencial y detuvo el lanzamiento de Jaime.

Lo siguió intentando el Covadonga, que volvió a tener una gran oportunidad para empatar cuando en el minuto 84 un disparo de Sergio Ríos se estrelló en el palo, en un lanzamiento de rosca. Los asturianos buscaron con mucha intensidad el tanto que les pudiera dar, al menos, un punto. Javier Martón probó fortuna con un tiro dentro del área que se marchó fuera por muy poco. El Valladolid B logró mantener su mínima ventaja con muchos apuros ante un intenso Covadonga.

Burgos, Área 11

El Langreo suma y sigue. El equipo azulgrana sigue imparable y ayer se impuso con claridad en El Plantío al Burgos. El triunfo ante un favorito le sitúa en lo más alto de la tabla.

El equipo asturiano salió muy bien posicionado con una línea defensiva de cinco hombres que maniató durante la primera parte cualquier opción ofensiva de los locales, los cuales no encontraron nunca durante el primer periodo fluidez en ataque. El sistema de contención que planteó el técnico asturiano Ángel Rodríguez funcionó de manera fenomenal y el conjunto burgalés se encontraba siempre incómodo sobre el césped de El Plantío sin lograr acercarse con peligro al marco rival. Tampoco el Langreo llegaría con asiduidad a las inmediaciones del área del Burgos en el primer tiempo y sólo cabe destacar un disparo lejano de De Baunbag rondando el cuarto de hora. Destacar que precisamente este jugador visitante se retiraría lesionado del terreno de juego antes de llegar al minuto veinte.

Cuando el Burgos estaba apretando más en busca del gol llegó la jugada clave de la primera parte, en una acción aislada de ataque con un centro por la banda derecha de Miguel Santos que un Ketu libre de marca remató de cabeza a la red sorprendiendo al meta local Barovero.

El Burgos salió tras el descanso al ataque y en los cinco primeros minutos llegó a crear hasta cuatro buenas ocasiones. Pero de lo que podía haber sido el empate se pasó en segundos a un nuevo mazazo visitante, en una buena jugada de Ketu por la banda izquierda cuyo centro lateral fue rematado por Santos de forma impecable.

El plan de Julián Calero se vino abajo con ese segundo tanto asturiano y el nerviosismo se apoderó de la escuadra local, mientras que el Langreo estuvo muy consistente en posiciones defensivas y pudo aumentar la diferencia al contragolpe ante un equipo local que perdió en el tramo final a su capitán Undabarrena por doble amonestación.

Fermín: “Fallamos en los goles encajados”

Valladolid El entrenador del Covadonga, Fermín Alvarez señaló que “si miras la clasificación y ves que tenemos cero puntos, la valoración es que no estamos compitiendo o que somos una banda, pero si escuchas las valoraciones de los rivales, es todo lo contrario”. El técnico del equipo ovetense destacó que “el equipo compitió y dio la cara, pero siempre cometemos algún fallo o error que nos cuestan muy caro. Marcar dos goles fuera de casa a un equipo filial no es fácil. Además, fallamos un penalti, tiramos un balón al palo.... Ofensivamente generamos mucho, pero defensivamente no estuvimos bien en los tres goles que encajamos”.

“Es una victoria muy importante”

Burgos El entrenador del Langreo, Ángel Rodríguez, se mostró feliz con el encuentro realizado por los suyos y por el resultado, y reconoció que “es una victoria importante en un campo difícil y ante un rival que al final seguramente va a estar arriba”. El técnico del equipo azulgrana desveló que sus indicaciones antes del partido fueron “aguantar las acometidas que íbamos a tener por parte del Burgos y, sobre todo, tener mucha paciencia a la hora de tener el balón tras las recuperaciones de balón para montar las contras”.