El Avilés se queda a medias

Lo que debía ser un cambio de guion total no afectó al Avilés. Iban solo tres minutos de partido cuando Chopa se disponía a quedarse solo ante Davo. El meta blanquiazul, fuera del área, toco el balón con la mano. El árbitro no lo dudó y le expulsó. Pero el Avilés no se amedrentó y jugó cómodo, frente al Gijón Industrial que, consciente de que al rival se le podía hacer largo el partido, afrontó bien plantado esos minutos a la espera de su momento.

Diego, a los siete minutos, evitó el remate de Natalio cuando ya estaba preparado para marcar. El mismo protagonista tuvo otra opción más tarde. Pero el Indus, en su primera aproximación clara, la materializó. Un disparo de David Ruiz desde fuera del área lo atajó Jaime, pero el despeje le cayó dentro del área a Ferre, que de tiro cruzado con la derecha puso el primer tanto del partido.

El segundo tiempo, con la entrada de Joao y Pereira, el Avilés creció a nivel ofensivo. El partido, con interrupciones constantes, atajadas con tarjetas por el colegiado, llevó a los blanquiazules a lanzar su primer aviso por medio de Joao, con un buen centro que no encontró rematador nada más empezar. Ferre tuvo la réplica, y lo que hubiera sido la sentencia, a los 59 minutos, pero su remate, flojo, lo despejó situado bajo la línea de gol Alburquerque.

El Avilés, de un balón largo colgado al área, sacó petróleo un minuto después. Después de un par de pugnas, el balón se lo encontró Pereira, que en una posición parecida a la de Ferre en la primera mitad puso las tablas. Un mazazo para los fabriles, que vieron poco después cómo se quedaban con diez al ser expulsado por doble amonestación Hugo.

Si los visitantes ya habían plantado con uno menos, en igualdad de condiciones, diez contra diez, el Avilés se lo creyó y fue a por el partido, sin arrojar la toalla el Indus, pero con menos presencia ofensiva que su rival. Pereira, primero, y Mathé después, no fueron capaces de atinar sus remates para culminar la remontada.

Reparto de puntos al final que hace al Gijón Industrial estrenar su casillero y que deja al Avilés con dos puntos. Ninguno de los dos sabe aún lo que es ganar tras dos jornadas, pero al menos ayer, ambos, tuvieron cerca el triunfo en alguna fase del partido.