“Ganar la Beca Junior R2 me permite correr en rallies europeos”

–¿A quién dedica el triunfo?

–A todo el equipo Alvemaco Sport que encabeza David, a Daniel Alonso, de MMR; a Carlos Márquez, de la Federación Asturiana, y al Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

–El rally fue muy duro por lo que usted se jugaba y por el terreno, muy malo.

–Tenía opciones de ganar la Beca Junior R2, y como rivales, a Francolí y Palomo. Esta vez la suerte estuvo de nuestro lado, ya que ambos abandonaron en el primer tramo.

–¿Correr así tuvo que ser duro, y eterno llegar al final?

–Sí, el piso estaba muy mal, con mucho barro que se pegaba a las ruedas, y no podíamos cometer errores. Con acabar era campeón, y sí, se hizo muy largo. Había momentos en los que el coche casi se paraba por la gran cantidad de barro que se acumulaba. Sufrimos hasta llegar a meta.

–Demostró rapidez en asfalto. ¿Le gusta correr en tierra?

-–Tengo poca experiencia, pero sí me gusta. Lo de Madrid no era tierra, era más bien fango y un barro muy pegajoso. Así no disfrutábamos.

–Su temporada 2020 ha sido brillante y el futuro le sonríe.

–Creo que hicimos una gran temporada en la Peugeot Rally Cup Ibérica, ganando a rivales muy rápidos y con mucha experiencia, y ahora disputaré varios rallies del Europeo.

–¿Existe un programa definido para 2021?

–Mínimo cuatro carreras, espero que puedan ser seis, y queremos repetir la Peugeot.

–¿Como se inició en el automovilismo?

–Con 8 años empecé en el karting de Cibuyo con un kart que me compró mi padre y luego a los 18 años me fichó David, de Alvemaco, para correr con el DS3 R1 de Auto Gomas y Moviedo.

–Mostró buenas maneras y vino todo rodado.

–Sí, en 2019 se hizo un equipo para correr con los 208 de la Copa de la Federación y gané.

–Y dio el salto a la Peugeot Ibérica.

–Montaron un ambicioso programa con los 208 Rallye 4, y casi ganamos. Faltó medio punto.

–¿Es consciente de los éxitos logrados en solo dos años?

–Sí, ciertamente algo de suerte he tenido y también gente que apostó por mí.

–¿De dónde le vino la afición al automovilismo, hay algún antecedente familiar?

–El automovilismo me gusta influido por mi padre, que corrió en rallies.