Lucha intensa, tablas finales

La sensación tras el primer derbi del curso es que los dos conjuntos más importantes del fútbol femenino en Asturias han igualado su nivel. No se apreció ayer el dominio carbayón, incontestable de los últimos años. Sí mucha más frescura por parte gijonesa, lo que le da todavía más valor al punto ante el eterno rival. Las azules se quedan terceras en la Reto Iberdrola Norte (Segunda División), y las rojiblancas penúltimas, aunque tienen dos partidos menos.

El Oviedo se hizo muy fuerte en la primera parte y casi no dio opción al Sporting, un mar de dudas en cada pase. Rafa Bernal, técnico local, se desesperaba en la banda. “¡Nos complicamos nosotras solas!”, bramaba. Isina, faro azul aunque pasen los años, capitalizó todas las acciones de peligro del Oviedo, y en el Sporting lo intentó sobre todo Olaya, muy sola para la creación. Se pudo adelantar el Oviedo a los pocos minutos. Isina, cabeza arriba, filtró un pase largo a Carlota, que se plantó sola delante de Ohiana. Su tiro se fue desviado rozando el poste. Fue un aviso del Oviedo, que poco después anotó el primero. Isina, otra vez, forzó una falta que ella misma lanzó. Su centro perfecto, dirección a portería, se coló por la meta del Sporting sin que ninguna defensa despejase el balón. Bernal, atónito en la banda, no se lo creía. “Es un gol por falta de intensidad”, dijo mientras echaba la bronca a sus jugadoras. Tras el tanto carbayón, el Sporting intentó recomponerse con varios acercamientos peligrosos, especialmente una conducción de Olaya. Pero todo se quedaba en aviso. Mientras, el Oviedo tuvo el 0-2 tras una buena conducción de Gema, motor en el lateral derecho, que volvía tras una lesión. Su centro se paseó sin que nadie lo empujase. Con el 0-1 y una clara superioridad visitante se llegó al descanso. Aunque el cantar cambió tras el paso por vestuarios. Bernal dio entrada a la sudafricana Kholosa, una de las claves para la mejoría gijonesa. Su entrada y el orgullo de sus compañeras fue clave para el empate tras varias acciones con cierto peligro. Avisó Milene, con un gran tiro que se fue fuera. Y acto seguido –tiro visitante de Yuki mediante– la insistencia gijonesa tuvo premio tras una jugada por la banda derecha.

A Pañu le quedó un balón suelto en el área y su tiro, repelido por Miralles, acabó en la red con suspense. 1-1 y el guion del partido completamente alterado. Era el minuto 67. El Oviedo, perdido, intentó encontrarse tirando, como no, de Isina, aunque el Sporting se vino arriba. Olaya disparó con peligro, Miralles repelió y, acto seguido, un centro con peligro de Noelia casi acabó en gol en propia meta. El Sporting se lanzó a por la victoria, pero el Oviedo demostró que con muy poco podía hacer gol. Un buen centro de la eslovaca Kalaberova, recién entrada, no lo remachó a gol de milagro Laurina. “No me lo creo”, gritó desde la banda José Aurelio Crespo, técnico oviedista.

El Sporting respondió con un remate de Erika de cabeza. El partido fue un toma y daca cuando quedaban diez minutos. La tuvo Laura Camino, aunque su tiro fue muy flojo.

En el descuento, el Oviedo se quedó sin su mejor jugadora. Isina, tras un choque, abandonó el campo cojeando. Y entre balonazos al área acabó el primer derbi femenino, mucho más igualado que antaño.