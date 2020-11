Derbi de barrio incompleto

A la cita, junto al presidente del Ceares, acude su homólogo del Indus, Diego Junquera. Le acompañan también los entrenadores de ambos conjuntos, el cearista Pablo Busto y el fabril Miguel Martín. Y ponen el broche en el encuentro un jugador de cada equipo, Pelayo Muñiz del Ceares y Alberto Álvarez del Gijón Industrial, ambos del barrio de sus equipos.

La Cruz, sin público, acoge el choque Ceares y Gijón Industrial a las 12.30 horas. Rompe el hielo Pelayo Muñiz para avisar que, aunque falte la “esencia principal, que es el público en la grada”, el Ceares tienen una cuenta pendiente: “Llevo cuatro años, y prácticamente no gané ningún derbi, se les da mejor a ellos, es hora de que cambie la racha por fin”. Le contesta Alberto Álvarez, delantero del Industrial, que confía marcar su primer gol en este duelo especial de Tercera en la ciudad. “Parece que es menos, por ser de Tercera, pero es el derbi de Gijón, pero es todo más natural y casero, es algo único”, cuenta antes de añadir el partido que espera: “Ojalá sigamos con la racha, ya me lo recuerdan los aficionados del Indus, que tenemos que seguir ganando que se nos da bien el Ceares”.

En lo deportivo el Gijón Industrial llega con incertidumbre, con cinco bajas. “Espero recuperar al menos un par de jugadores”, confiesa Miguel Martín, técnico fabril, que pese a que han obtenido mejores resultados prefiere quitarse esa etiqueta de favoritos. “Jugar en hierba natural es un cambio bastante importante para nosotros, la última vez que lo hicimos fue hace un año. Es un partido que puede ganar cualquiera. Veremos equipos muy parecidos, con igual nivel de plantilla”, aventura. Pablo Busto, entrenador del Ceares, también obvia esa condición de tener que ganar, por el hecho de que el partido se desarrolle en su estadio. “Somos un bloque más nuevo, el Industrial mantiene más efectivos del año pasado, y vienen de sacar un punto de mucho mérito en Avilés”, cuenta. Aunque el Ceares también fue capaz de frenar a otro de los huesos de la categoría, el Caudal, con un empate a domicilio la última jornada.

La conversación, inevitablemente, acaba entrando en el aspecto extradeportivo. La primera medida por la pandemia ha sido que no haya público, pero es una incógnita si la temporada seguirá adelante. “Los dos clubes dijimos desde el minuto cero no había que empezar la temporada, pero tampoco se debe parar. Si se inició, hay que asumir las consecuencias, y ahora hay que seguir o suspenderlo definitivamente. Las garantías de tener público no existían, ahora es difícil jugar sin esos ingresos”, enfatiza Diego Junquera, presidente del Industrial. “Lo prioritario que tenía que haber preocupado era no empezar por motivos de salud y no por lo económico”, subraya el dirigente del Ceares.

En las directivas echan números en un año muy complicado. En el césped también, aunque jugadores y técnicos asumen la dificultad, sí que lanzan un mensaje de ilusión por jugar. “Una vez que se empieza apetece seguir compitiendo”, coinciden en resaltar los jugadores. “Hay que adaptarnos a lo que hay, y si hay bajas, pues tirar de juveniles”, asumen los técnicos.