El exportero español Iker Casillas aseguró que para un futbolista "es complicado decir adiós" y que en su caso además "fue todo radical" a raíz del infarto que sufrió mientras entrenaba en mayo de 2019, y aunque se pregunta "por qué así", no olvida tampoco "la suerte por cómo fue".

"Para un jugador, decir adiós a los terrenos de juego es complicado" reconoció Casillas este miércoles durante la presentación de 'Colgar las alas', la serie documental sobre su persona que emitirá 'Movistar+' a partir del viernes 27.

El madrileño apuntó que "el momento" en el que se dio "cuenta" de que tenía que empezar a pensar en su retirada fue "seis, siete meses después del infarto". "Había un riesgo pequeño, pero lo tenías. Una vuelta habría sido algo grandísimo, pero cuando decido presentarme a las elecciones de la RFEF ya soy consciente que dado ese paso el siguiente era dejar el fútbol", subrayó.

El exportero apuntó que la decisión le causó "muchos quebraderos de cabeza". "Te resistes a decir 'basta', sobre todo por la manera qué es y hay un proceso para asimilarlo. Fue todo tan radical que se hace difícil, pero cuando estoy en Oporto ya de reojo empiezo a mirar una vida después del fútbol", prosiguió.

De todos modos, insistió en lo duro que fue dejarlo por culpa del infarto de mayo de 2019. "Sigo pensando muchas veces que por qué así, pero también por cómo fue, y también tuve mucha suerte", admitió Casillas, que entre sus objetivos para hacer esta serie tenía el de intentar "dar energía" a esa gente que se viene "abajo" cuando le pasa algo similar a lo suyo.

"Cuando tienes este problema, tú preguntas a los médicos si podrás volver a jugar sin ningún problema y por la cara que puso la doctora ya uno ve que no hay nada de complicidad. Esos días empiezas a cambiar lo que piensas y a vivir con esa resignación de convencerme a mí mismo de que las cosas no eran tan claras y que no era una lesión de un mes. No puedes aventurar una vuelta y empiezas a tener los pies en el suelo y a ver en el horizonte una posible retirada", rememoró el exfutbolista de Real Madrid y Oporto.

Y meses después de confirmar su adiós, "sinceramente", no puede todavía "disfrutar viendo fútbol". "Cuando llevas una monotonía en tu vida se te hace difícil cambiar el chip, en cuanto tenga la mente más ocupada lo iré dejando. Vivo casi un reconocimiento diario y así es difícil poder olvidarte un poco del fútbol", confesó.

Casillas no escondió que "tras 25 años" en el Real Madrid tiene la "ilusión" de poder volver "algún día" porque se ve "útil a un club referente mundial" y que conoce "muy bien", sobre todo para "poder transmitir" los valores que él recibió desde "pequeño".

Sobre la serie, la calificó como "un tesoro" a nivel personal de cara al futuro, con momentos buenos "y otros más oscuros", y también admitió algo de "angustia" durante su grabación "en tiempo real" desde julio de 2019 por todo lo que iba sucediendo con la pandemia, su "sueño de volver a jugar" y su candidatura a la RFEF.

El campeón del mundo en 2010 ha querido también "demostrar" que todas las personas son "tan normales como cualquier hijo de vecino", y opinó que "va a gustar" tanto a sus amigos como a sus 'enemigos'. "Cuando tienes un golpe duro, tu cabeza y tus ideas cambian, y hace que a todos nos humanice un poco más", remarcó, dejando claro que no cambiaría nada.

"A lo mejor antes sí querría cambiar algo, pero mi carrera es la que es, con lo bueno y con lo malo. Estoy orgulloso y feliz de todo lo que he conseguido si miro hacia atrás", agregó, expresando "especial ilusión" por el primer episodio, centrado en su infarto, y por la participación de muchas personas que "han querido perder su tiempo para formar parte". "Me enorgullece, alguna cosa habremos hecho bien en el trato humano", se sinceró.

"No es un publirreportaje"

'Colgar las alas' es una serie documental original de Movistar+ que se estrenará el próximo viernes 27 en '0' y #Vamos, y que es la "primera gran serie original" con temática deportiva y la que se ha dado "tanto cariño como a cualquiera de ficción", según relató Álex Martínez Roig, director de Contenidos de la plataforma.

"Quiero dar las gracias a Iker porque para ofrecer más de cinco horas de contenido necesitas una complicidad brutal que ha tenido desde el minuto 1. Vamos a ver una verdad absoluta, incluso cosas que a Iker le rechinan un poco, pero no es un publirreportaje, es un acercamiento exhaustivo al portero más grande de este país", detalló.

Por su parte, Luis Fermoso, encargado de dirigir la serie, recalcó que han realizado "más de cien horas de grabación" y alabó del exportero "la capacidad que ha tenido para abrirse, dejarse seguir y mostrar esa sinceridad que en cada segundo de los episodios cae a chorros".

"El reto era tener ingredientes y los tiene por todos los lados. Había que mirar hacia el pasado por una carrera legendaria, pero también el presente y su situación impensable para él por su infarto. Queríamos acudir a sus recuerdos con un punto de calma y el que lo cuenta es un Iker más maduro", sentenció sobre lo que considera "un producto muy exclusivo".