La NBA dio a conocer este martes el calendario de competición para la temporada del 2020-21 que estrena formato con la novedades de 72 partidos, dividido en dos mitades, con un descanso de seis días del Fin de Semana de las Estrellas, que no se va a celebrar por causa de la pandemia del coronavirus.

El anuncio de esta noche sirvió para presentar la estructura, el formato, y las fechas de cuando se dará a conocer el calendario completo de competición de la primera y la segunda mitad.

Los periodos de competición oficial irán del próximo 22 de diciembre al 4 de marzo del 2021 para cumplir con la primera mitad y la segunda se iniciará el 11 de marzo al 16 de mayo.

Mientras que del 18 al 21 de mayo se jugará el llamado "Torneo Pase a Playoffs" que jugarán los cuatro equipos que se clasifiquen del séptimo al décimo puesto en cada una de las Conferencias del Este y el Oeste cuando haya concluido la temporada regular.

A partir del 22 de mayo comenzarán los playoffs y está previsto que la Finales de la NBA tengan como fecha tope el 22 de julio si la serie se alarga hasta el séptimo y decisivo partido.

El calendario para la primera mitad de la temporada, que se desarrollará del próximo 22 de diciembre al 4 de marzo, se dará a conocer al inicio del campamento de entrenamiento, programado para dentro de 15 días, el 1 de diciembre.

No se publicará la segunda mitad del calendario

Mientras tanto, la liga no publicará el contenido de la segunda mitad del calendario hasta más tarde que se haya cumplido la competición de la primera.

Eso incluirá el resto de los 72 partidos del equipo que no estaban programados previamente, así como los encuentros que se pospusieron por diversas circunstancias, especialmente si se diese algún contacto al COVID-19, en la primera mitad de la temporada que "razonablemente se pueden agregar" al resto del calendario.

El receso del Fin de Semana de las Estrellas se llevará a cabo del 5 al 10 de marzo, entre las dos mitades y servirá, como ya es tradición, en darle un descanso a los jugadores, que en este caso será completo porque no tendrán que participar en ningún tipo de evento al estar cancelada su celebración.

La segunda mitad de la temporada se desarrollará del 11 de marzo al 16 de mayo del 2021 con un calendario que permitirá a la liga hacer los ajustes necesarios para que puedan darse el máximo de equilibrio dentro de la competición.

Luego llegará la gran novedad del llamado "Torneo Pase a Playoffs", que se desarrollará del 18 al 21 de mayo antes que comience la competición de postemporada, programada para el 22 de mayo.

Cada equipo de la NBA jugará contra los clubes dentro de su conferencia tres veces para un total de 42 partidos, mientras que se enfrentará con los de la conferencia contraria dos veces cada uno (30 encuentros).

Dentro de la división de cada equipo, la liga ya ha asignado qué oponentes se jugarán dos veces en casa y cuáles se jugarán dos veces de visitantes.

Cada división dentro de una conferencia jugará contra los cinco equipos de otra división intraconferencia dos veces en casa, y los cinco equipos de la división restante dos veces de visitantes.

La liga informó que el pasado jueves la Junta de Gobernadores votó y aprobó por unanimidad la propuesta del torneo de entrada a los playoffs por un año.

Dos oportunidades de llegar a los playoffs

Los equipos con el séptimo y el octavo porcentaje más alto de victorias en cada conferencia tendrán dos oportunidades de llegar a los playoffs, mientras que el noveno y el décimo equipo con más victorias dispondrán de una.

El "Partido Siete-Ocho", como ha sido definido por la NBA, será entre el séptimo y el octavo equipo, mientras que el "Partido Nueve-Diez" será entre los clubes nueve y 10.

El ganador del partido "Siete-Ocho" pasará automáticamente a ocupar el séptimo puesto en su respectiva conferencia, mientras que el perdedor, recibirá en su campo, al vencedor del "Nueve-Diez" y el que consiga la victoria clasifica a los playoffs como octavo.

Las Finales de la NBA están programadas hasta el 22 de julio si la serie se alarga hasta el séptimo y decisivo partido.

Con los Juegos Olímpicos de Verano, programados para comenzar el próximo 23 de julio, en Tokio, y los torneos de clasificación para los cuatro lugares restantes en el campo masculino, establecidos del 29 de junio al 4 de julio del 2021, es casi seguro que elimina a varios jugadores de la NBA el considerar su partición en los mismos.

Sin embargo, el gran objetivo de la NBA con el nuevo formato y calendario para la temporada regular 2020-21 no es favorecer que las estrellas puedan estar en Tokio 2021 sino que su competición no coincida con la olímpica para no perder audiencia de televisión.