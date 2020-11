Finetwork Gijón y Unión Financiera Oviedo disputarán esta noche (Palacio de los Deportes, 20 horas) un derbi regional en lo alto de la clasificación y a puerta cerrada. Los ovetenses llegan tras sufrir un traspiés en su cancha ante el Universidad de León, que le arrebató el segundo puesto. A pesar de ese tropiezo, el equipo de la capital es favorito porque tiene una plantilla hecha para luchar por el ascenso, pero los jóvenes del Finetwork Gijón están en un gran momento, lo que les ha llevado a ser líderes del grupo y el equipo más goleador de toda la Primera división.

La ventaja de los locales es que afrontarán el partido sin presión alguna, todo lo contrario que el Unión Financiera, que no puede permitirse una segunda derrota si quiere seguir en la parte alta de la clasificación. Para Ángel Gulín, entrenador del Finetwork Gijón, “los favoritos son claramente ellos, pero nosotros queremos mantener la dinámica que nos ha llevado a ser líderes”. El técnico gijonés cree que los ovetenses pueden notar la presión de venir de un empate y una derrota consecutivas: “Van a apretar más porque no querrán seguir perdiendo puntos, no porque vayan a tener problemas de clasificación, sino más que nada por las sensaciones”.

Gulín advierte a los suyos del peligro que supondrá “perder balones en ataque porque eso va a suponer contras fáciles para ellos”. Y espera que sus jugadores estén bien en la faceta defensiva “porque el Unión Financiera, además de una gran defensa, tiene un gran potencial ofensivo con Ortega y Huerta por los extremos, Toldo y Zapico como lanzadores, además de Echevarría, Maxi o Sedano. Tienen un equipo muy completo y hay que defender muy bien”.

Técnico y jugadores coinciden en que “es una lástima que el partido se tenga que jugar sin público porque con los dos equipos arriba como vamos seguro que habría mucha gente en el Palacio”.