La felicidad de Xavi Cencillo, al catalán afincado en Avilés que dejó el fútbol por una enfermedad mental

Apuntaba maneras como delantero centro. Era una joven promesa nacional. Estuvo en varios equipos catalanes y despuntó en el Sabadell (10 goles en 12 partidos), Avilés (10 goles en 17 partidos), en el filial del Málaga y en el Lorca (2 tantos en 8 encuentros). Todo cambió el 9 de agosto de 2019. Xavi tenía malestar, se encontraba mal y no encontraba una explicación. El médico dictó sentencia: sufría un brote psicótico. El doctor le dijo a Xavi que lo mejor era que dejase el fútbol.

En realidad, los cuadros de ansiedad siempre habían estado ahí, aunque nunca se habían manifestado de forma tan evidente como ese verano. Y siempre habían estado ahí porque Xavi, con siete años, fue víctima de abusos que prefiere no recordar. Desde entonces se centró en el fútbol para seguir adelante. “Insistí en el fútbol porque lo veía como la única forma de triunfar en la vida, tener éxito y reputación. De hecho, la estaba teniendo, pero me puse malo (en referencia a su brote detectado)”, rememora el exjugador.

A Xavi le costó mucho aceptar que debía dejar del deporte. De hecho, una vez diagnosticado, fichó por el Lorca de Walter Pandiani. “Me queda la espinita de no haber demostrado mi mejor nivel con él de entrenador”. Solo estuvo unos meses porque su enfermedad se hacía notar cada vez más. Ansiedad y pérdida de peso eran las pruebas más palpables. Aun así, consiguió dos goles en ocho partidos. Así, metiendo goles hasta el final, tuvo que decir basta. Y regresó a Asturias, de donde es su pareja. Se refugió en el Navarro, de Tercera División. En septiembre se incorporó como ayudante del cuerpo técnico. Estuvo solo dos meses. “Se me hacía muy duro ir a los entrenamientos y no poder jugar. No me vi para ello, pero estoy muy agradecido al equipo. Justo después encontré mi trabajo”.

Xavi reflexiona sobre las enfermedades mentales, un tema tabú en el fútbol y en parte de la sociedad. Dice que quiere ayudar en la medida de lo posible a jóvenes que pasen por algo parecido. “Es como una molestia física que está ahí, que se va haciendo cada vez más grande, pero que en ningún momento miras para ella. Por eso es tan importante contar con buenos psiquiatras y psicólogos deportivos, gente profesional que entiende. Hay mucho ignorante. A mí me asesoró mal en su momento un ‘coach’ deportivo. Ya está denunciado”, cuenta.

Xavi irradia ganas de vivir. “Ahora tengo otra vida completamente diferente. No he llegado a triunfar en el fútbol, pero este deporte me ha enseñado todo”. Se centra el catalán en su pareja, en su familia y en sus amigos. Dos de ellos son muy especiales. Uno es Arthur Melo, estrella de la Juventus y exjugador del Barcelona, que conoció el caso de Xavi y se interesó desde el principio. “Mantenemos el contacto desde entonces”. El otro es Riqui Puig, mediapunta también del Barcelona, que coincidió con Xavi en el Terrassa.

Le quedará siempre al catalán la duda de qué hubiese pasado en su carrera en el fútbol y ahora ,alejado de los terrenos de juego, revela un secreto que tenía bien guardado. “Michu me llamó para fichar por el Oviedo (verano de 2019) y jugar en el Vetusta. Mi intuición me decía firmar con ellos, pero apareció la opción del Málaga y preferí ir al sur. Todavía me acuerdo de ese dilema”.