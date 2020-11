Chuchi: “Recuperamos la intensidad de ritmo y juego”

“La solidez defensiva es clave, no dimos ni córners ni saques de banda al rival. No pasamos apuros, el día que no estés acertado, no ganarás con solvencia, pero ganas o empatas”, reconoce el técnico del club mierense.

El Caudal, invicto este curso, afronta ahora un calendario cargado de partidos. Sin respiro, mañana visitará al Lenense, en el partido aplazado de la segunda jornada. El fin de semana el Navarro pasará por el Hermanos Antuña. Y la semana siguiente, el miércoles, el Caudal jugará en casa ante el Praviano. Cerrará el carrusel de cinco partidos en quince días visitando al Mosconia.

A juicio de Chuchi Collado, el parón de tres semanas en la competición fue un error, lo que ahora que provoca que tengan un calendario muy intenso. “Está visto que nos equivocamos parando la competición, hay que jugar algunos miércoles seguidos. Va a repercutir en resultados, en equipos sin gente entre semana...”, resalta el técnico del Caudal, que también reconoce que “nosotros dispondremos de todos, pero sí que hay que equipos que van a ir bastante mermados”.

El Caudal visitará mañana en El Sotón. Lo hará con la esperanza de que estén disponibles ya Pelayo, Keko y Jandrín, los jugadores que estaban de baja. “El juego siempre mejora a raíz de victorias y puntos, lo que tenemos que tener ahora es una solidez, así que hay que sumar puntos, porque a partir de ahí se coge más confianza”, explica Chuchi Collado sobre sus esperanzas para los próximos choques.

“Recuperamos la intensidad de ritmo y juego, estoy contento por eso”, enfatiza el preparador caudalista sobre las sensaciones que le ha transmitido el equipo estas dos semanas en el regreso a la competición. Al mismo tiempo, hace hincapié en el mal primer tiempo ante el Ceares.

El partido de mañana será especial para Chuchi Collado, por su pasado en el Lenense, tanto como jugador como técnico. “Vivo en Pola de Lena y soy vecino de Domingo, el utillero. Nos vemos y hablamos de fútbol. Será especial volver a jugar en El Sotón, pero echaré de menos al público”, confiesa el entrenador del club blanquinegro.

Como jugador en las filas del Lenense, y recién salido de su edad juvenil, Chuchi Collado logró subir a Tercera División. A Pola de Lena regresó casi dos décadas después como entrenador, y lo hizo para sellar dos ascensos en tres años, el primero en 2011 a Regional Preferente, y dos años después, en 2013, a Tercera División.