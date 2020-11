Jaime Robledo abre la puerta de la Tercera

“Fue una de las pocas ocasiones que nos generaron”, señala Robledo la jugada en la que, con 0-1 en el marcador, tuvo un mano a mano con Javi Sánchez: “Ganó la espalda a la defensa y lo que intenté en ese momento fue aguantar de pie todo lo que pude. Tuve suerte y evité el gol”. Fue acabado el partido cuando se le vino a la cabeza esa acción: “Sobre todo porque después pudimos remontar”.

Fue la culminación a dos jornadas importantes para él, posibles por la roja a Davo: “Cuando tienes un compañero por delante con tanta experiencia como Davo, intentas estar preparado por si llega la oportunidad”. Pese a la rivalidad por el puesto, Davo y Robledo hacen juntos el desplazamiento desde Oviedo para entrenarse: “Aprendo mucho de él en todos los sentidos. Ya estuvo en el Avilés en otra buena etapa y está acostumbrado a jugar en categoría superior”.

Pese a nacer en Oviedo, Jaime Robledo dio sus primeros pasos en el fútbol en Murcia, en la Agrupación Deportiva La Vaguada, donde se acostumbró a jugar en una categoría por encima de lo que le correspondía. También lo hizo a su vuelta a Asturias, cuando en su tercer año en los juveniles del Manuel Rubio fichó por el Turón y debutó con el equipo de Preferente con 17 años. Al final de esa temporada realizó una prueba de dos semanas con el Gillingham, de la League One inglesa.

“No me quedé, pero fue una gran experiencia”, señala Robledo, que siguió su carrera en el Langreo B hasta que, el pasado verano, recibió la llamada de Abraham para el Avilés. “Me llamó la atención el proyecto, con jugadores importantes como Natalio, Palanca, Edu y Vitolo, que han competido a alto nivel. Desde que debuté en Preferente con 17 años di preferencia a jugar muchos minutos. Hace dos años tuve ofertas de Tercera, pero prioricé jugar. Ahora me pareció que era el momento”.

Cumplida la sanción de Davo, Robledo no sabe quien ocupará la puerta mañana frente al Navarro: “Eso es decisión de Abraham”. De momento, le felicitó por sus dos primeros partidos: “Me dijo que el trabajo era bueno y que tenía que seguir progresando”.